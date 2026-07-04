México, Aída Cuevas, Gloria Trevi… y la obligación de celebrar con responsabilidad

Hay programas de televisión que se hacen para cumplir con una obligación contractual y hay otros que nacen con la intención de dejar un testimonio. Siempre he dicho que El Minuto que Cambió Mi Destino Sin Censura pertenece al segundo grupo. No me interesa sólo sentar a un artista frente a una cámara para preguntarle por el disco nuevo, la gira o el escándalo del momento. Mi intención siempre ha sido conocer al ser humano que existe detrás del personaje.

Por eso esta noche, a las ocho de la noche, a través de Imagen Televisión, me da muchísimo gusto presentar una entrevista que considero de las más profundas, honestas y fuertes que hemos realizado en los últimos meses. La invitada es nada menos que Aída Cuevas, la reina de la música regional mexicana, una mujer que lleva más de cinco décadas defendiendo la música de mariachi por todo el mundo y que, pese a esa carrera llena de éxitos, ha tenido que enfrentar episodios muy dolorosos.

LA OTRA HISTORIA DE AÍDA CUEVAS

A veces el público piensa que el éxito inmuniza a las personas contra el sufrimiento. Nada más falso. Detrás de los aplausos, existen historias que muy pocos conocen. En esta conversación, Aída abre su corazón como pocas veces lo ha hecho.

Habla, por ejemplo, del infierno que vivió durante su primer matrimonio con Uriel Alatriste. No son declaraciones hechas para llamar la atención ni para alimentar el morbo. Son recuerdos que todavía duelen.

Escuchar a una mujer narrar que fue víctima de violencia física hasta el grado de que una agresión le reventó un oído resulta estremecedor. Más aún cuando entendemos que esos episodios ocurrieron mientras seguía trabajando, cantando y sonriendo frente al público.

Durante muchos años, miles de mujeres permanecieron calladas porque sentían vergüenza, miedo o porque nadie les creía. Hoy las cosas han cambiado. Afortunadamente existe mayor conciencia sobre la violencia familiar y escuchar testimonios como el de Aída permite comprender que este problema no distingue fama, dinero ni posición social.

También aborda uno de los capítulos más curiosos y poco conocidos de su vida: la estrecha relación que tuvo con un presidente de la República, de quien fue una de las artistas consentidas durante su administración. Es parte de la historia política y artística de nuestro país y escucharla contarlo en primera persona resulta verdaderamente interesante.

JUAN GABRIEL Y TRES PROPUESTAS DE MATRIMONIO

Si algo me sorprendió durante la entrevista fue escucharla recordar la extraordinaria relación que mantuvo con Juan Gabriel. Mucho se ha hablado sobre la vida privada de El Divo de Juárez, pero pocas personas pueden presumir una amistad tan cercana como la que tuvo Aída.

Ella misma relata cómo Juan Gabriel le pidió matrimonio no una, ni dos, sino tres ocasiones distintas. La anécdota, más allá de lo simpática que pueda parecer, refleja el enorme cariño, admiración y complicidad que existía entre dos figuras de la música mexicana. Son historias que difícilmente volveremos a escuchar contadas con tanta naturalidad.

UN PLEITO FAMILIAR QUE TERMINÓ EN LOS TRIBUNALES

Otro de los momentos más intensos de la conversación tiene que ver con el conflicto legal que sostiene desde hace años con su hermano Carlos Cuevas.

Los pleitos entre hermanos siempre resultan dolorosos. Cuando además se ventilan públicamente y terminan frente a un juez, las heridas suelen hacerse todavía más profundas.

Aída explica cómo comenzó todo, recuerda que inicialmente fue demandada por una cantidad cercana a los 26 millones de pesos y relata cómo, después del proceso judicial, la resolución terminó favoreciéndola. Hoy la situación jurídica es distinta y quien deberá cumplir con el pago de 2.8 millones de pesos es Carlos Cuevas.

Más allá del dinero, queda la amarga sensación de que una familia terminó fracturada. Ojalá algún día puedan encontrar un camino para reconciliarse.

UNA ENTREVISTA SIN CONCESIONES

Quienes siguen este espacio saben que no acostumbro pactar preguntas. Nunca me ha gustado hacer entrevistas de promoción disfrazadas de periodismo. Cuando un invitado acepta sentarse frente a mí sabe que hablaremos de los momentos luminosos de su carrera, pero también de las sombras.

Esa ha sido siempre la esencia de El Minuto que Cambió Mi Destino Sin Censura y por eso el público continúa acompañándonos después de tantos años. Estoy convencido de que esta noche descubrirán a una Aída Cuevas distinta, mucho más humana y profundamente sincera.

GLORIA TREVI VUELVE DE ESPAÑA

Quien también atraviesa por un momento extraordinario es Gloria Trevi. La cantante regresó a México después de una importante estancia en España, donde continúa consolidando una carrera que desde hace varios años dejó de limitarse a México y EU. Lo que está ocurriendo con Trevi en la Madre Patria merece destacarse. Existe un auténtico fenómeno alrededor de su música.

Cada presentación reúne a miles de personas y todo apunta a que el concierto que ofrecerá en agosto volverá a confirmar el enorme arrastre que tiene entre el público español.

Pocas artistas mexicanas logran mantenerse vigentes durante tantas décadas y, además, conquistar nuevos mercados.

Eso también hay que reconocerlo.

LAS PREGUNTAS INCÓMODAS

Naturalmente, el éxito artístico no elimina las preguntas incómodas. A su llegada al aeropuerto, mi compañera Mariana Zepeda, reportera de De Primera Mano, aprovechó para cuestionarla sobre uno de los rumores que volvió a circular.

Se decía que Sergio Andrade permanecía escondido en una propiedad de Gloria Trevi. La respuesta fue breve, directa y contundente. “La verdad tiene patas cortas”, dijo, rechazando completamente esa versión.

Así deben atenderse este tipo de rumores. Con claridad, sin rodeos, sin evasivas. Porque cuando existen especulaciones que alcanzan dimensiones nacionales, el público merece conocer la postura directa del personaje involucrado.

Ahora corresponderá a quienes difundieron esa versión aportar pruebas si realmente existen, porque una cosa es informar y otra muy distinta alimentar versiones sin sustento.

MÉXICO VUELVE A ILUSIONARNOS

Nuestra Selección ha conseguido reconciliarse con su afición. Durante mucho tiempo vimos un equipo desordenado, sin identidad y sin rumbo. Hoy existe disciplina, compromiso, entrega. Y, sobre todo, un grupo de futbolistas que entiende lo que representa portar la camiseta verde.

Mucho de ese cambio tiene nombre y apellido. Javier El Vasco Aguirre. Podrán gustar o no algunas de sus decisiones tácticas, pero nadie puede negar que logró construir un equipo solidario, competitivo y mentalmente fuerte.

No sé cuál habrá sido el resultado cuando usted lea estas líneas. Lo que sí sé es que millones de mexicanos estaremos empujando desde cualquier rincón del país. Porque cuando juega México desaparecen, por 90 minutos, muchas de nuestras diferencias. Pase lo que pase.

Todos deseamos ver nuevamente el Paseo de la Reforma lleno de banderas, cánticos y familias orgullosas de su Selección, pero la alegría jamás debe convertirse en tragedia. Hace apenas unos días vivimos escenas lamentables durante los festejos posteriores al encuentro entre México y Ecuador. En medio de las aglomeraciones fallecieron cuatro personas.

Ningún triunfo deportivo vale una sola vida humana. Por eso quiero hacer un llamado muy respetuoso. Si México gana y usted decide salir a celebrar al Ángel de la Independencia, hágalo con responsabilidad. Evite llevar adultos mayores. No exponga a niñas y niños pequeños, donde cualquier empujón puede desencadenar una tragedia. Si va a consumir bebidas alcohólicas, hágalo con moderación. Respete a los demás. Siga las indicaciones de PC y de las autoridades.

Por otra parte, las autoridades también deberán aprender de lo ocurrido. No basta con cerrar calles. Hace falta una estrategia integral de movilidad, vigilancia, atención médica inmediata y control de multitudes. México ha demostrado que puede organizar eventos de talla mundial. Ahora corresponde garantizar que las celebraciones ciudadanas también sean seguras. El futbol está para unirnos, no para vestir de luto a ninguna familia.

Ojalá esta noche celebremos una nueva hazaña deportiva. Ojalá Aída Cuevas vuelva a conmovernos con una entrevista que quedará para la historia. Ojalá Gloria Trevi continúe conquistando nuevos escenarios internacionales. Y, sobre todo, ojalá entendamos que los grandes triunfos se disfrutan mucho más cuando todos regresamos sanos y salvos a casa.

Nos vemos esta noche, a las ocho, en El Minuto que Cambió Mi Destino Sin Censura. Estoy seguro de que la conversación con Aída Cuevas dará mucho de qué hablar. Y mientras tanto, todos, absolutamente todos, enviemos la mejor de las vibras a nuestra Selección Nacional. Que el talento, la disciplina y el corazón vuelvan a poner en alto el nombre de México.