Frentes Políticos / 7 de julio de 2026

1. Aclaraciones. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, abrió un nuevo capítulo al anunciar que exhibirá la cronología sobre la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la extracción de Ismael El Mayo Zambada. Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República, alistan la exposición con todos los detalles. El fondo rebasa al capo y su actuación, sin duda reprobable. Pero si hubo intervención extranjera en territorio nacional, la exigencia ya no recae sobre el crimen, sino sobre la consistencia de la relación bilateral. Urge congruencia entre los dichos y los hechos.

2. Consuelo. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, prefirió rescatar el orgullo, la unidad y la esperanza que dejó la Selección Nacional tras su eliminación mundialista y el desasosiego posterior. Y aquí el balance político encuentra terreno fértil en una afición que reconoce el esfuerzo, pese al resultado, como describieron especialistas y cronistas deportivos. El futbol volvió a ofrecer un respiro emocional en un país acostumbrado a las fracturas cotidianas. La derrota dolió, pero el triunfo simbólico, el haber llegado a octavos de final, sirvió para alimentar un relato de cohesión que, fuera de la cancha, exige mucho más que noventa minutos.

3. Salados. José Virgilio Pérez Chan, líder de la asociación Pescadores en Defensa del Mar, aprovecho un desalojo para convertirlo en mal síntoma político. La fricción nació por la etiqueta de “cochinero” atribuida a Layda Sansores, gobernadora de Campeche, y acabó exhibiendo algo más costoso que unas palapas desordenadas; mostró la distancia entre el calendario electoral y el trato humano desde el poder. El sector aceptaba orden y limpieza, no desdén ni ausencia de diálogo. Cada palabra oficial dejó sal sobre una herida abierta. Los hombres del mar tienen memoria; en el gobierno de Layda Sansores escasea la autocrítica. Raíz del error.

4. Extinción. Raúl Bolaños Cacho, diputado federal y vicepresidente de la Mesa Directiva, perfila su llegada a la presidencia de San Lázaro por el turno legal del PVEM, encabezado por Karen Castrejón. El dato rebasa el relevo, pues por primera vez en 97 años el PRI quedará fuera de ese espacio durante toda una Legislatura. Ricardo Monreal, diputado federal y presidente de la Junta de Coordinación Política, respalda el acuerdo; Carlos Puente, coordinador del Verde, impulsa la continuidad. La alternancia institucional certifica un hecho más profundo, el viejo partido dejó de ser actor dominante; hoy, sólo es recuerdo parlamentario.

5. Balance y euforia. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó como un mayor logro que más de un millón 300 mil asistentes regresaran sanos a casa tras los festejos mundialistas. El saldo del operativo incluyó miles de latas y envases asegurados, junto con un despliegue de 40 mil servidores públicos, encabezados por Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, el contraste apareció en las calles, donde el consumo de alcohol ocurrió a la vista de todos. El éxito logístico no se mide sólo por cifras oficiales; la credibilidad depende de que los hechos acompañen al parte gubernamental.