Frentes Políticos/ 3 noviembre 2026

1. Pupitres. Tras el error de la UNAM en el examen de admisión en línea, el gobierno ya planifica soluciones. La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el 31 de octubre de 1986, un grupo de estudiantes, del cual ella formaba parte, creó el Consejo Estudiantil Universitario de la UNAM, con una proclama que hoy está vigente y que, dijo, defenderá: la gratuidad de la educación. “Hace 40 años formamos una organización estudiantil que logró defender el derecho a la educación. Hoy, como Presidenta, construimos más preparatorias y más universidades públicas”. Potencializar la Universidad Rosario Castellanos está en la mira. Ahora sí, ¡a estudiar!

2. Dominó. Quizá pensando que así quedarán exonerados, tres directores ejecutivos y personal de confianza de la Presidencia del INE renunciaron después de que la presidenta Guadalupe Taddei dejó el cargo obligadamente. De los altos mandos renunciaron Juan Manuel Vázquez, director jurídico; Pablo Chirinos, director de Vinculación con Oples; Iliana Araceli Hernández, directora de Igualdad de Género; José Alberto Pérez de Acha, director de Informática, Sergio Uzeta, coordinador de Comunicación Social, y Alfonso Burciaga, director de Materiales. Suman 19. Primer ramillete de un juego con demasiadas piezas.

3. Pausa. Aunque ya se inserta en la agenda política con bríos renovados, la suspensión definitiva otorgada al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo, no supone el final del proceso penal en su contra. Pesa sobre su carpeta una posible participación en delitos de delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos, por lo cual las investigaciones continúan, informó la FGR, a cargo de Ernestina Godoy. Puntualizó que sólo se suspendió momentáneamente el procedimiento, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que se resuelva el juicio de amparo. Lo primordial para el país es que la justicia no se moldeé. Que pague quien la deba.

4. Irregularidades. Pago a trabajadores fallecidos, maestros con plazas en escuelas geográficamente incompatibles, empleados que cobraron pese a estar dados de baja y recursos de salud sin justificación. Larga lista de irregularidades en el gobierno de Rocío Nahle, en Veracruz. La Auditoría Superior, encabezada por Aureliano Hernández, reveló lo encontrado durante el primer año completo de gobierno de Nahle. La entrega de la Cuenta Pública 2025 dejó 137 millones 755 mil pesos pendientes de aclaración en la administración estatal, principalmente en educación, salud y asistencia social. En cada rubro, huecos presupuestales. Demasiados.

5. Aporte. Las autoridades han referido que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas contiene datos incompletos. Por ello, la Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, comenzó a trabajar con el grupo de expertos nacionales y extranjeros que aportará sus conocimientos al gobierno federal para profesionalizar el registro como una herramienta: Mayank Kejriwal, del Instituto de Ciencias de la Información de la Universidad del Sur de California; Zubin Jelveh, del Departamento de Criminología y Justicia Penal de la Universidad de Maryland, entre muchos otros. Tecnología, ciencia y sabiduría en busca de los que no están. Que no desaparezca ni uno más.