Frentes Políticos / 3 de julio de 2026

1. Independencia financiera. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el T-MEC conserva vigencia hasta 2036 y que las revisiones anuales ofrecen certidumbre para inversión y comercio. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, reforzó esa lectura al anunciar una nueva ronda de conversaciones con la delegación de EU el 20 de julio y descartó cambios de fondo. El optimismo oficial convive con una realidad menos dócil: que el acuerdo permanece, pero cada revisión abrirá espacio para nuevas exigencias de Washington. La estabilidad existe en el día a día, aunque nadie firma cheques sobre la garantía del porvenir.

2. Anclaje. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, defendió que la revisión anual del T-MEC abrirá espacio para nuevas inversiones y dará certidumbre a la integración de Norteamérica. José Medina Mora, presidente del CCE, coincidió en que el mecanismo no espanta capital y puede fortalecer cadenas de suministro regionales. El mismo paquete incluyó otro aviso, que México no contempla un tratado de libre comercio con China, gobernado por Xi Jinping. La prioridad quedó delimitada sin rodeos; el margen de maniobra se concentra en Washington y cualquier diversificación tendrá que esperar turno.

3. Herencia. Claudia Sheinbaum optó por la cautela frente a las observaciones de la ASF, bajo la dirección de Aureliano Hernández Palacios Cardel, sobre la Cuenta Pública 2024. Antes de fijar postura, anunció una revisión del informe que alcanza el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y los primeros meses de su propia gestión. Hernández Palacios ya colocó sobre la mesa 21 denuncias por un probable daño al erario por 600 millones de pesos. El tiempo legal permitirá solventar observaciones; el tiempo político decidirá quién carga el costo de la factura.

4. Uniformes. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo la conducción de Omar García Harfuch, llevó a la Comisión Permanente un dato que desarma cualquier triunfalismo, sólo una entidad en todo el país entrega las 13 prestaciones de ley a sus policías. El aumento salarial avanza, mientras 15 estados siguen debajo del umbral recomendado. Y, aunque no dijo de qué entidad se trata el comportamiento ejemplar, sí reveló que Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala, aparece al fondo con 10 mil 412 pesos netos, contrario a Marina del Pilar Ávila, en Baja California, con 24 mil 497.42 pesos mensuales. Policías bien remunerados, nos conviene a todos.

5. Ineficacia. La muerte del tigre blanco Kenzo dejó una duda más grande que el operativo. La Profepa, a cargo de Mariana Boy, aceptó que los disparos llegaron tras un intento fallido de sedación y un riesgo para el personal. Después vinieron clausuras, aseguramientos y promesas de sanción al PIMVS Animal Experience México por irregularidades graves. Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, carga otra factura institucional: la vigilancia apareció después del escape. Si el control existía, nadie lo notó; si no existía, alguien aprendió sobre la marcha. ¿Mandaron becarios a rescatar a Kenzo?