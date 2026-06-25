Frentes Políticos / 25 de junio de 2026

1. Cicatriz cerrada. La presidenta Claudia Sheinbaum recibirá a Felipe VI, rey de España, en una escena impensable durante los años en que el reclamo por La Conquista ocupaba el centro de la conversación bilateral. El perdón deja de ser la puerta principal y entra otro tema, el reconocimiento de los pueblos originarios como eje de identidad nacional y reforma institucional. La reunión busca bajar la temperatura sin borrar la memoria. Hay señales de acercamiento, gestos diplomáticos y espacio para hablar de comercio, cultura o futbol. La relación no vuelve al punto de partida; busca otro capítulo.

2. Inversiones. La entrada del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico dio pie a una escena poco frecuente: optimismo comercial sin estridencias políticas. Alejandro Gertz, embajador de México en el Reino Unido, encabezó en Londres un encuentro empresarial junto a Chris Bryant, ministro de Comercio británico, para celebrar un acuerdo que promete aranceles más bajos y rutas nuevas para la inversión. Los tratados abren puertas. La prueba será convertir la firma en resultados. Ahí se verá el tamaño de la apuesta.

3. Conexión. Con el reloj encima del 30 de junio, la senadora de Movimiento Ciudadano y exlíder del extinto PRD, Alejandra Barrales, colocó en la Comisión Permanente una alarma que nadie puede despachar como trámite, la posible baja de 85 millones de líneas móviles. El tema técnico trastoca privacidad, datos personales y acceso a comunicación, terreno donde cada decisión deja costo político. El tema llega a la discusión con preguntas acumuladas y poco margen para esquivarlas para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Entre seguridad y derechos, la disputa ya dejó de ser técnica. ¿Prórroga?

4. Interinato. El Instituto Electoral de Michoacán quedó reducido a una mesa con más sillas vacías que votos por contar. Tras la salida de Ignacio Hurtado Gómez, expresidente del organismo, y de Juan Montiel Hernández, Marlene Mendoza Díaz de León y Claudia Carreño Mendoza, más la renuncia de Silvia Mauricio Salazar, el INE optó por un salvavidas institucional. Selene González Medina asumiría de forma provisional para destrabar pagos y operación básica. Martín Faz puso el dato sobre la mesa: sin firma autorizada ni la nómina camina. La elección de 2027 ya asoma. Y el reloj no concede treguas.

5. Deslinde. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, salió al paso de un asunto que comenzaba a crecer. Su sobrino, Gerardo Sánchez Sansores, coordinador local de afiliaciones del PT, construyó una ruta política rumbo a 2027 y obligó a la mandataria a fijar posición. El mensaje fue inequívoco: no lo envió, no la representa y no cuenta con su respaldo. Detrás del episodio asoma una discusión que recorre al oficialismo, la distancia entre parentesco y candidatura. En tiempos de reglas contra el nepotismo, dictadas por Claudia Sheinbaum, los apellidos se volvieron un lastre. ¿A quién quieren engañar?