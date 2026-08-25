Frentes Políticos / 25 de agosto de 2026

1. Optimista. La presidenta Claudia Sheinbaum espera que Washington y Ottawa vuelvan a la mesa y rescaten el T-MEC, mientras el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, negocia en EU. La mandataria dice ver posibilidades de acuerdo, pese a los aranceles y a las diferencias entre sus socios. México observa cómo se pelean los vecinos y apuesta a que Donald Trump y Mark Carney entiendan que romper la mesa de tres tampoco les conviene. Mientras ellos tensan la cuerda, México mantiene el diálogo, protege sus intereses y juega una carta que sí funciona: negociar sin regalar nada.

2. Carnada. Rubén Moreira quiere que Rubén Rocha Moya se presente ante la justicia que, según acusa, lo reclama, pero también exige que Morena se haga a un lado de la designación del gobernador interino en Sinaloa. El priista asegura que su partido lleva años advirtiendo sobre la penetración del crimen en elecciones y estructuras de poder. Mientras tanto, circula un nombre que sí podría romper con el rochismo: Julio Berdegué, sin arraigo político en el estado y con vínculos mucho más estrechos con Palacio Nacional que con el grupo del gobernador con licencia. La carnada está puesta: justicia, interino y ruptura, todo en el mismo anzuelo.

3. Conspiración. Rocío Nahle encontró una explicación continental para las críticas contra Morena, según ella, existen granjas de bots, operadores internacionales, y medios manipulados. Nahle “reveló” una operación de desinformación que habría intervenido elecciones en varios países, pero buena parte de sus señalamientos carece de evidencia verificable. El problema no es denunciar campañas digitales, es convertir a medios, columnistas y adversarios en piezas de una supuesta trama internacional. Que alguien le diga que no hace falta alertar al universo para darse cuenta del fracaso de la 4T, al menos, en Veracruz.

4. Factura pendiente. En Iztapalapa parece funcionar una nueva fórmula financiera: si no puedes pagar, cambia de funcionario. A la alcaldesa Aleida Alavez se le acumulan reclamos por más de 500 millones de pesos de proveedores que aseguran haber trabajado y todavía esperan cobrar. Hay empresas, personas físicas, facturas y hasta obras inauguradas que, al parecer, sí existieron. En el horizonte ya se ven los nubarrones en forma de denuncias y bloqueos en vialidades. Quizá Alavez Ruiz confía en que las deudas se evaporen con un cambio de organigrama. Pero las facturas tienen pésima memoria y no suelen desaparecer.

5. Confianza. Víctor Antonio Corrales dice confiar en la inocencia de su hijo Fausto Corrales, detenido por la FGR, a cargo de Ernestina Godoy, y señalado por encubrimiento y falsedad de declaraciones en el caso del secuestro de Ismael Zambada y la muerte de Héctor Cuén. El diputado del PAS insiste en que su hijo “ha sido víctima”, aunque también evita hacer conjeturas. Lo llamativo es el giro, pues quien apareció como testigo y trasladó a Cuén a una clínica ahora está bajo investigación federal. En Sinaloa la frontera entre víctima, testigo e investigado es muy tenue. Y las historias que faltan….