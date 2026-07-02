Frentes Políticos / 2 de julio de 2026

1. Revisión. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió calma y recordó que el T-MEC conserva vigencia hasta 2036, aunque EU descartó la prórroga automática. Jamieson Greer, representante comercial de EU, cambió la certidumbre por revisiones anuales y dejó abierta una negociación permanente. El presidente Donald Trump, como se esperaba, convirtió el tratado en instrumento de presión política. La integración económica continúa, aunque con una cláusula no escrita: cada año habrá examen, tensión y margen para imponer condiciones. Toca demostrar que podemos solos.

2. Salud escolar. Claudia Sheinbaum celebra que se hayan alcanzado 10.8 millones de estudiantes valorados y Mario Delgado, titular de la SEP, comparte la cifra como cimiento de una generación más sana, uno de los propósitos de la 4T. David Kershenobich, secretario de Salud, pone la prevención al centro, y Zoé Robledo, director general del IMSS, ofrece seguimiento nacional. El dato impresiona, pero la política exige algo más que balances festivos: aterrizar los planes. Convertir diagnósticos en atención constante, lentes entregados y consultas efectivas. Ahí se miden los logros.

3. Auxilio. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo el envío de ayuda humanitaria hacia Venezuela con nuevos vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana. El general Román Carmona Landa, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, coordina el puente aéreo que traslada plantas generadoras, medicamentos y equipo de rescate para las zonas devastadas por los sismos. Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, ha reconocido el respaldo recibido en medio de la emergencia. Una vez más, la capacidad logística militar mexicana convierte la solidaridad en acciones que llegan a tiempo. México, siempre con el corazón en la mano.

4. Mesura. Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, descartó la aplicación de la ley seca tras el atropellamiento ocurrido en Zempoala durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador. Sostuvo que prohibir la venta de alcohol no corrige conductas y hasta puede volver más atractivo aquello que se intenta restringir. Francisco Fernández Hasbun, encargado del despacho de la Procuraduría de Hidalgo, confirmó que el conductor responsable permanece sujeto a investigación por lesiones. La reacción oficial privilegia la responsabilidad institucional sobre las decisiones impulsivas. La serenidad suma. ¿Será suficiente?

5. Reciclaje. Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum descalificó a Somos México porque, dijo, que es un partido nuevo con figuras del pasado como Jorge Castañeda o Lorenzo Córdova. El dirigente del proyecto, Guadalupe Acosta Naranjo, intenta reunir a una oposición dispersa que aún carga costos acumulados por antiguos gobiernos. El contraste resulta inevitable: Morena explota la memoria del viejo régimen, aunque dentro de sus filas convivan personajes formados en esa misma etapa. La disputa gira sobre credibilidad. Cambiar el empaque resulta sencillo; convencer al electorado es otra cosa. Échenle ganas.