Frentes Políticos / 19 de abril de 2026

1. Coherencia. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, cruzó el Atlántico con un discurso de vocación global y pulso moral. Pidió menos armas y más árboles. La escena, arropada por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y la interlocución de Gabriel Boric, expresidente de Chile y promotor del foro, colocó a México en la tribuna correcta. La propuesta de redirigir el gasto militar hacia acciones de paz, seduce en micrófono abierto, pero tropieza al aterrizar en un mundo que invierte en disuasión, no en utopías. Mientras Gustavo Petro, presidente de Colombia, asiente en la foto, la idea quedó sembrada a nivel internacional. Y ya causa eco.

2. Pesadilla. Bertha Alcalde, fiscal de la CDMX, aceleró la maquinaria tras el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés y presentó resultados en tiempo récord, mientras la Policía de Investigación cerró el círculo sobre Juan “N”, vigilante del inmueble donde todo ocurrió. La evidencia apareció rápido, la detención llegó pronto y la institución exhibió control. Pero debajo, la grieta persiste, cuando la presión aprieta, el sistema responde; cuando no, se diluye. Hubo un sesgo de corrupción. Aun así, la capital exhibió capacidad técnica y, al mismo tiempo, una dolorosa selectividad. Justicia exprés frente a deuda estructural. Y, en medio, una vida que no vuelve.

3. Desconexión. Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, alinea agenda en la capital del país, mientras Cuernavaca y Jiutepec acumulan cifras que ya no caben en los pretextos. Desde la crítica local permea un malestar que crece entre transportistas y estudiantes, dos frentes que no admiten pausas ni giras oportunas. La explicación oficial tiene como argumentos los planes de gestión y vínculos federales, pero en territorio la lectura es otra. La violencia no cede. Su promesa de orden choca con una realidad que escala al cuarto lugar en homicidios. La política se mueve, sí, pero el estado se queda inevitablemente atrás.

4. Evaluación. Selene Cruz y Rubén Jesús Lara, integrantes del Comité Técnico de Evaluación, firman una lista que en el papel reúne méritos y filtros para renovar al árbitro electoral. Nombres van y vienen, trayectorias alineadas y silencios que pesan más que los currículos. La coladera deja ver perfiles diversos, pero la sombra política no se disipa cuando la Cámara de Diputados conserva la llave. El proceso avanza entre formalidades y sospechas. Quedan 50 nombres: la sospecha no es quién llega, sino quién los empuja. Porque en el INE de Guadalupe Taddei la independencia no se declara, se resiste.

5. Ausencias. Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, pone cifras donde la historia oficial preferiría matices. Hay menos asesinatos, sí, pero más agresiones y una impunidad que roza el cinismo. Karina Ruiz Ocampo y Marco Antonio Suástegui, ambientalistas silenciados por luchar por agua y tierra, no alcanzan a sacudir estructuras, mientras el Estado, señalado como principal agresor, se observa a sí mismo en el espejo sin demasiada prisa. Es un retraso social el que en pleno siglo XXI conductas del pasado sigan activas. Diez defensores del medio ambiente asesinados en 2025. Negra cifra.