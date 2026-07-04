Contratos mixtos de Pemex

El reporte que vamos a reproducir parcialmente fue integrado a partir de una investigación de fuentes abiertas y está sujeto a verificación formal.

Ofrece una perspectiva sobre las siete empresas ganadoras en la primera ronda de los procesos denominados “contratos mixtos” que Pemex adjudicó en un esquema donde la iniciativa privada aporta capital y operación para extraer hidrocarburos.

Una investigación interna, realizada de manera extraoficial, refleja que algunas de las empresas ganadoras tienen vínculos con exfuncionarios, traen reportes de incumplimientos, inhabilitaciones previas o están asociadas con impresentables, entre otras cosas. Éstas son las empresas:

1.- Consorcio Petrolero 5M del Golfo. El documento lo ubica como el vehículo legal del Grupo Empresarial Nuvoil, un conglomerado que se reporta como controlado por la familia Hernández Palmeros/Hernández Gardeazábal.

El grupo habría evolucionado de ser un proveedor de servicios de compresión a un operador de campos maduros, registrando, según fuentes públicas, una suma considerable en contratos federales entre 2018 y 2026. “Presenta un historial con señalamientos y controversias, incluyendo inhabilitaciones previas a algunas de sus filiales (PTS en 2011, SIC en 2016 por presuntos documentos apócrifos y un incumplimiento reportado en Cantarell que habría derivado en una sanción significativa y litigios”, se lee en el reporte.

2.- CESIGSA (Construcciones y Servicios Industriales Globales, S.A. de C.V.). “El grupo presenta un historial con señalamientos y controversias, incluyendo inhabilitaciones previas a algunas de sus filiales (PTS en 2011, SIC en 2016 por presuntos documentos apócrifos) e incumplimiento reportado en Cantarell, que habría derivado en una sanción significativa y litigios”.

3.-. Geolis S. A. de CV: “Se ha reportado que junto con C5M (empresas hermanas) fueron los únicos dos ofertantes, lo que, según el testigo social, podría configurar una simulación de competencia. Añade: “Se ha documentado un presunto fraude en 2020 en el mismo Activo Burgos, donde Geolis habría cobrado por servicios informáticos en un contrato originalmente de compresión de gas”.

4.- Petrolera Miahuapán, S.A. de C. V. (Pemisa): “Es un Vehículo de Propósito Específico (SPV) controlado por Vitol Group, uno de los mayores traders independientes de petróleo del mundo. Se ha reportado que el exdirector de Vitol México (2012-2017), Luis Roca Ramisa, fue socio de Francisco Colorado Cessa, quien fue señalado como operador financiero del Cártel de Los Zetas.

5.- CGAL (Contratista General de América Latina, S.A. de C.V.) / Grupo Tradeco. “En una denuncia ante la FGR, Emilio Lozoya afirmó que Martínez Urmeneta exigió modificar contratos, invocando a un expresidente de México como su “socio”. Adicionalmente, se reportan deudas de CGAL con subcontratistas en El Salvador”.

6.- Noble Petróleo de México: “Constituida en 2016 por Noble Group Limited (Asia), una empresa que colapsó globalmente tras un escándalo de fraude contable y fue deslistada de la bolsa. Vendió su negocio petrolero a Vitol en 2017. Actualmente, no es posible verificar en fuentes abiertas si Noble Petróleo de México pertenece a Vitol, a los acreedores de Noble Group, o a un tercero”.

7.- CyP Latina (Constructora y Perforadora Latina): “Empresa con una larga historia, reportada como propiedad de la familia Del Valle Ruiz (Grupo Kaluz), una de las dinastías empresariales más importantes de México. Aporta un respaldo financiero que se presume masivo y un perfil institucional de alto nivel. Se ha reportado, en medios de comunicación, que la FGR incluyó a Latina en una causa penal por presunto ‘huachicol fiscal’, vinculándola a una red de importación irregular de combustibles”, puntualiza.

* Ya que estamos. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer un informe sobre familiares de presuntos miembros del crimen organizado que han infiltrado las aduanas del país.

Es el caso de Analee de Jesús Juraidini Silva, quien labora desde agosto de 2019 como jefa de Departamento de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Matamoros.

Es hermana de Óscar Guillermo Juraidini Silva, sancionado por el Departamento del Tesoro de EU por ser operador del CJNG en el contrabando de combustible

Según la organización que preside María Amparo Casar, Analee funge actualmente como funcionaria de la Aduana de Matamoros, por donde habrían ingresado ilegalmente millones de litros al país. Las autoridades estadunidenses consideran a Juraidini como “la mente maestra” detrás de varias operaciones financieras del cártel.

La hermana de Óscar Juraidini llegó a tener bajo su control la operación del Sistema de Control de Bienes de Comercio Exterior Embargados o en Abandono), utilizado por las autoridades aduaneras para registrar y rastrear el estatus legal y destino final de las mercancías embargadas por el SAT, de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales de 2020 y 2021.