El talento mexicano que cruza el Atlántico

Cada año hay una ceremonia que espero con especial entusiasmo, porque representa el comienzo de decenas de historias por escribir.

Hace unos días tuve el gusto de recibir en la Delegación de la Unión Europea en México a las y los estudiantes mexicanos que muy pronto comenzarán sus estudios de maestría como parte del programa Erasmus Mundus. En 2026, 128 estudiantes de México fueron seleccionados para cursar un máster conjunto en al menos dos universidades europeas. De ellos, más de 65% lo hará con una beca completa financiada por la Unión Europea, que cubre desde la matrícula y el boleto de avión hasta los gastos de instalación y manutención.

Al conversar con ellos confirmé algo que he podido comprobar desde mi llegada a México: este país cuenta con una generación extraordinariamente talentosa, preparada y decidida a dejar huella. Detrás de cada uno hay años de estudio, perseverancia y dedicación. Este logro no es producto de la casualidad, sino del mérito.

Entre las y los estudiantes que partirán este año hay científicos, ingenieros, economistas, especialistas en tecnologías y políticas públicas, artistas y profesionales comprometidos con encontrar soluciones a algunos de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Aunque sus trayectorias y contextos son muy distintos, todos comparten una misma convicción: que el conocimiento no tiene fronteras y que la educación transforma vidas.

Esa es, precisamente, la esencia de Erasmus. Desde hace más de cuatro décadas, el programa impulsa una idea tan sencilla como poderosa: conocer otras culturas ayuda a comprenderlas; convivir con quienes piensan diferente derriba prejuicios, y la educación es una de las herramientas más eficaces para construir paz.

Hoy ese espíritu resulta más relevante que nunca. En un mundo marcado por desafíos globales —desde el cambio climático hasta la revolución tecnológica o las tensiones geopolíticas— necesitamos más diálogo, más cooperación y más personas capaces de tender puentes entre países y culturas.

Por eso Erasmus es mucho más que un programa de movilidad académica o de becas. Es una experiencia para toda la vida. Quienes participan no solo obtienen una formación de excelencia; desarrollan una perspectiva internacional, aprenden a trabajar en entornos multiculturales, crean vínculos que cruzan fronteras y descubren que la diversidad no es una barrera, sino una fortaleza.

Para la Unión Europea, impulsar la movilidad académica significa invertir en las personas que muy pronto estarán desarrollando tecnologías, liderando empresas, impulsando la investigación científica o diseñando políticas públicas que beneficiarán a nuestras sociedades.

Europa ofrece universidades de primer nivel, investigación de vanguardia y una extraordinaria riqueza cultural. Pero quizá el aprendizaje más valioso ocurra fuera del aula: al convivir con personas de distintos países, descubrir nuevas formas de pensar y comprender que los grandes desafíos requieren soluciones compartidas.

Al mismo tiempo, las y los estudiantes mexicanos enriquecen a las universidades europeas con su talento, creatividad y experiencia. La innovación florece precisamente cuando personas con trayectorias distintas trabajan juntas para encontrar soluciones comunes.

México ocupa un lugar muy especial en Erasmus Mundus. Año tras año se consolida como uno de los países con mayor número de beneficiarios, con más de 120 estudiantes seleccionados anualmente. Es un reconocimiento al talento de las y los estudiantes mexicanos y a la calidad de sus universidades, pero también refleja la estrecha relación que une a México y la Unión Europea.

Desde que el programa se abrió a México hace 22 años, más de mil mexicanas y mexicanos han formado parte de esta historia y hoy integran una sólida comunidad de Alumni Erasmus Mundus México. Al concluir sus estudios, las y los participantes traen consigo nuevas ideas y herramientas, una visión más amplia del mundo y una red internacional de colaboración que sigue creciendo año con año.

Estoy convencido de que quienes en unas semanas partirán hacia Europa volverán con nuevos conocimientos, pero también con algo igualmente valioso: la certeza de que la diversidad nos fortalece y de que la cooperación internacional genera beneficios reales para nuestras sociedades.

La relación entre la Unión Europea y México se construye todos los días mediante el comercio, la inversión, la cooperación científica, los intercambios culturales y el diálogo político. Pero su mayor fortaleza sigue siendo el intercambio entre las personas.

Cada estudiante que cruza el Atlántico lleva mucho más que una maleta. Lleva consigo el talento de México, la curiosidad por descubrir Europa y la voluntad de construir un futuro compartido.

Ese es el tipo de puente que ninguna frontera puede limitar. Y es, también, la mejor inversión que podemos hacer para las próximas generaciones. A la generación 2026 de Erasmus Mundus: ¡muchas felicidades y mucho éxito!

*Embajador de la Unión Europea en México