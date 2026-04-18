El poder del Papa

El enfrentamiento de esta semana entre el papa León XIV y Donald Trump, es una de las muchas confrontaciones —algunas veces simbólicas y otras violentas— que han protagonizado los representantes de San Pedro frente a reyes, emperadores y presidentes. No se trata sólo de disputas personales, sino de dos formas de poder que rara vez conviven sin tensión: el poder moral y el poder político.

Cuando El Vaticano dominaba completamente podía doblegar a los gobernantes. Por ejemplo, el papa Gregorio VII obligó al emperador Enrique IV de Alemania, a pedir perdón públicamente tras ser excomulgado. Era una época en la que el poder espiritual tenía consecuencias terrenales inmediatas: perder el favor del Papa significaba perder el trono.

Poco a poco los gobernantes comenzaron a desafiar abiertamente a los pontífices. El caso de Enrique VIII de Inglaterra frente al papa Clemente VII fue un punto de quiebre: ante la negativa papal a concederle un divorcio, el rey inglés rompió con la Iglesia, fundó su propia iglesia anglicana y la configuración religiosa de Europa cambió. La autoridad del Papa dejó de ser incuestionable.

Otro evento similar fue el saqueo de Roma, bajo el poder del español Carlos V, quien evidenció hasta qué punto el poder político podía humillar al religioso. Roma fue devastada y el Papa quedó prácticamente prisionero. La imagen del líder espiritual del mundo católico sitiado por ejércitos cristianos simbolizó el fin de una era.

Hoy los conflictos ya no se libran con espadas ni ejércitos, sino con posts, discursos, posicionamientos y mucha presión pública. Para nadie era un secreto que el papa Francisco mantuvo tensiones abiertas con Donald Trump en temas como migración y cambio climático, reflejando una diferencia de visiones sobre el mundo más que una confrontación directa de poder.

Nuevamente con un Trump más bélico, el actual papa León XIV ha criticado su política internacional y ha insistido en la necesidad de contener conflictos como el de Oriente Medio. Fiel a su estilo, la respuesta del magnate no ha sido diplomática: ha cuestionado abiertamente la postura del Papa, acusándola de debilidad.

Lo inesperado ha sido la irrupción en esta disputa de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Considerada hasta hace poco una aliada ideológica de Trump, Meloni ha optado por respaldar al Papa, marcando con ello una distancia significativa.

Su decisión quizás no es un acto de fe; sino de cálculos políticos. En un momento de alta tensión internacional, alinearse con el Vaticano le permite posicionarse como una líder europea autónoma, capaz de equilibrar la relación con Estados Unidos sin someterse completamente a su agenda, al tiempo que manda el mensaje de que los europeos no se alinean al chasquido de dedos de Trump.

El poder papal ha cambiado, si en la Edad Media el Papa podía poner de rodillas a los gobernantes, hoy su influencia se ejerce de manera más sutil, pero no por ello irrelevante.

El Papa ya no convoca cruzadas ni lidera ejércitos. Sin embargo, conserva algo que los Estados no siempre pueden imponer: legitimidad moral. Y en un mundo hiperconectado, donde la opinión pública puede condicionar decisiones políticas, esa legitimidad se convierte en una forma de poder.

Los Papas perdieron poder frente a los Estados. Perdieron territorios, ejércitos y capacidad de imposición. Pero conservaron algo que hoy nos demuestra que es relevante: la capacidad de incomodar, poner en duda y cuestionar la narrativa dominante. Por supuesto que eso no detiene guerras, pero puede hacerlas políticamente más costosas para quienes están acostumbrados a no rendir cuentas.