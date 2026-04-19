Hay una mancha que daña igual que el derrame petrolero en el golfo de México, la de la falsedad. Ocultar el origen y motivo de una fuga de hidrocarburos daña no sólo la credibilidad, sino también la reputación. Construir una narrativa del “yo no fui” resulta más complejo que aprender de las técnicas del manejo de crisis y el control de daños. El precio, como siempre, es la pérdida de confianza.

Durante meses, el discurso oficial osciló entre el silencio y la negación. Cuando comenzaron a llegar las primeras ribazones de petróleo a las costas del golfo de México —ese triste recordatorio de nuestra fragilidad ambiental—, las áreas operativas de Pemex insistieron en minimizar el evento. Se habló de un “simple lagrimeo”, una descripción que chocaba de frente con el despliegue de 11 barcos utilizados para contener y dispersar los residuos. La realidad, sin embargo, era mucho más cruda.

Finalmente, Víctor Rodríguez, director general de Pemex, confirmó lo que organizaciones civiles habían documentado semanas atrás, que el derrame tuvo su origen en una falla e un oleoducto de 36 pulgadas cerca de la plataforma Abkatún Alfa, pero el reconocimiento vino acompañado de una confesión que revela la podredumbre interna: hubo resistencia y una solicitud explícita de tergiversar la gravedad del problema por parte de tres directivos, quienes ocultaron la información sobre la fuga y sus alcances.

Desde el 6 de febrero se observó la presencia de aceite. Fueron necesarias 48 horas —una eternidad cuando hablamos de desastres ecológicos— para localizar el origen, debido al mal tiempo y la complejidad de la red de ductos. Los buzos especializados encontraron la fuga el 8 de febrero y la reparación concluyó el 18. Lo más grave, más allá de la falla mecánica, es que el cierre de la válvula principal se realizó hasta el 14 de febrero, ocho días después de detectada la emanación. Ocho días de flujo continuo e innecesario por omisión o negligencia.

Ante este panorama, la solución presentada fue la separación del cargo del subdirector de Seguridad, el coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos, y el líder de Derrames y Residuos. Se han presentado denuncias ante la FGR y la Secretaría Anticorrupción. Todo esto suena a justicia, pero para las organizaciones de la sociedad civil y los pobladores de la zona, esto apenas castiga el ocultamiento interno. No resuelve el fondo ni la falta de una responsabilidad institucional plena.

El gobierno federal no tiene todavía un cálculo confiable del volumen exacto del derrame. Ésta es una omisión imperdonable. Sin un dato oficial, no existe base para dimensionar el daño, evaluar la respuesta o establecer una reparación proporcional.

Ni el país ni los pescadores ni las comunidades costeras saben aún cuánto costó realmente el despliegue de 3,365 elementos, 25 buques, 48 vehículos, nueve aeronaves y drones de la Marina, 48 playas atendidas y supervisión en 630 kilómetros de litoral, además de los metros de barreras de contención.

Las 915 toneladas de residuos recolectadas —una mezcla de hidrocarburo, arena, palizada y sargazo— son la evidencia física de un modelo de gestión agotado. Los apoyos entregados a cooperativas pesqueras, aunque necesarios, no alcanzan a compensar la pérdida de ingresos ni, mucho menos, reparan los ecosistemas como manglares y arrecifes.

¿El golfo de México seguirá siendo una zona de sacrificio? El ocultamiento de información no es sólo un error administrativo; es un fallo institucional inaceptable.

¿Si esto sucede en aguas someras, qué podemos esperar si la actividad extractiva se expande a aguas profundas? El modelo basado en la extracción, cuando se combina con la opacidad, se vuelve un riesgo exponencial.

Estamos ante una crisis que no se soluciona con el despido de tres funcionarios. Se requiere una rendición de cuentas real, una transparencia radical sobre los costos de remediación y, sobre todo, una garantía de no repetición.

La mancha de petróleo en el mar eventualmente se disipa con el trabajo de limpieza, pero la mancha de la falsedad en la gestión pública es mucho más persistente. Mientras no se asuma la responsabilidad completa y se ponga a las comunidades y al medio ambiente por encima de los intereses operativos y la narrativa del ocultamiento, la confianza de la sociedad seguirá hundiéndose, como el crudo, hasta el fondo del lecho marino.