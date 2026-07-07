El contador / 7 de julio de 2026

1. Panini México, que tiene como directora general a Marina Benavides, tiene uno de los productos que más se ha vendido durante la justa deportiva de este año, el Álbum Panini FIFA World Cup 2026, y ahora busca tener un Récord Guinness. La empresa tratará de realizar el mayor intercambio de estampas de deportes en cuatro horas de manera simultánea en Ciudad de México y Guadalajara. La cita será el próximo 12 de julio a partir del mediodía en el FIFA Fan Festival de la Ciudad de México y en el Parque de las Niñas y los Niños en Zapopan, Jalisco. Prevé la participación de más de 20 mil aficionados de todas las edades, a lo que se añadirán otras activaciones y un reconocimiento para quienes logren completarlo.

2. Puerto Vallarta, cuyo Fideicomiso de Turismo está a cargo de Luis Antonio Villaseñor, acaba de anotar un gol. Y es que, tras una inspección, la Asociación Mexicana de Retina eligió al destino para llevar a cabo ahí su reunión anual en 2027. Se prevé que este evento cuente con la participación de más de mil médicos oftalmológicos y genere más de 500 cuartos noche. Además, la derrama estimada es de más de 30 millones de pesos, derivada de hospedaje, alimentos, transportación, logística y experiencias en el destino. El evento también atraerá a más de 30 proveedores especializados. La conectividad área y la infraestructura del Centro Internacional de Convenciones fueron clave para atraer la reunión.

3. Para reducir la brecha de digitalización, Clip, fundada y dirigida por Adolfo Babatz, puso en marcha una nueva billetera digital, cuyo objetivo es acelerar la adopción de los pagos electrónicos, impulsar la aceptación en comercios y consumidores, y ampliar el acceso a servicios financieros formales. A través de Mi Clip, los usuarios podrán realizar pagos cotidianos, acceder a soluciones de crédito incluyentes y obtener una identidad financiera formal. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, en México, 85% de las compras menores a 500 pesos todavía se realiza en efectivo, mientras que apenas 20% de los micronegocios del país cuenta con una cuenta bancaria formal.

4. DiDi, que dirige Juan Andrés Panamá en México, dejó de ser una opción de empleo parcial para convertirse en el ingreso fijo de 200 mil mujeres; además, las conductoras han visto un incremento medio de 40% en sus ingresos. Pero las mujeres no sólo obtienen recursos con estas plataformas, también son las que más las usan, pues seis de cada 10 pasajeros de DiDi son mujeres, 11 millones de mexicanas hicieron más de 100 millones de pedidos en DiDi Food en 2025 y 46% de los créditos entregados por DiDi fueron a mujeres, según un estudio realizado por Paloma Sevy, directora de Cuentas en Kantar México. Aunque el impacto es tangible, habrá que esperar el impacto de la reciente reforma laboral en el sector.