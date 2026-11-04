El contador / 4 de noviembre de 2026

1. Vasconia va por buen camino. La empresa que dirige José Ramón Elizondo mejoró sus calificaciones crediticias. Fitch Ratings, que encabeza Ian Linnell, subió su nota nacional de largo plazo a CC(mex) desde D(mex) y la de corto plazo a C(mex) desde D(mex). Esto, debido a que, después de que en mayo concluyó su reestructuración financiera, la compañía ha podido reducir su deuda y mejorar su posición de liquidez. Aunque la flexibilidad financiera se mantiene limitada, debido a resultados operativos débiles, su rentabilidad podría beneficiarse en la medida que mejoren la productividad en su segmento de consumo, es decir, en la venta de sartenes y que existan condiciones macroeconómicas más favorables.

2. La marca que está reestructurando su estrategia de negocios es Renault, que en México dirige Jesús Gallo Villafranca, pues, aunque están logrando un crecimiento en sus ventas a doble dígito, no bajan la guardia, sobre todo ante la llegada de marcas chinas y la fuerte competencia que libran todas las armadoras en el mercado. Es por ello que están apostando a mejorar el servicio posventa y los costos de mantenimiento para sus clientes finales, pues el objetivo es mantener la tendencia positiva que tienen actualmente. Aunque México es un buen mercado, no tiene un plan para traer manufactura, ya que, por el momento, se estarán apoyando en su planta de Colombia para satisfacer la demanda nacional.

3. Microsoft, que dirige Ivonne Mejía en el país, tiene varios proyectos de reposición hídrica en su región de centro de datos ubicada en Querétaro. Con esto, han logrado reponer mil 119 millones de litros entre julio de 2024 y junio de 2025, en comparación con los 19 millones de litros que utilizaron. Estas cifras son posibles gracias al uso de inteligencia artificial para identificar fugas en la red que abastece a Querétaro, a lo que se añade el uso de nuevas tecnologías, como el enfriamiento evaporativo directo y la reutilización de agua tratada. Aunque han tenido resultados, la tecnológica se comprometió a seguir siendo responsable y usar las mejores prácticas en la operación del agua que consume.

4. Los industriales del norte del país padecen afectaciones en el sistema eléctrico. Y es que, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra), que preside Jorge Santos Reyna, 97.9% de las empresas reportó afectaciones o interrupciones en el suministro eléctrico de enero a junio; 77% de interrupciones en el suministro; 55% alguna intermitencia y 35% bajas de voltaje. Ante esta situación, la Caintra solicitó a la Comisión Federal de Electricidad, que dirige Emilia Calleja, acelerar las inversiones en la entidad y contar con un sistema eléctrico preparado para enfrentar sus condiciones climáticas, no frenar la industria y acompañar el crecimiento económico.