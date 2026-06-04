El contador / 4 de junio de 2026

1. América Móvil, que encabeza Daniel Hajj, contará con dos nuevos centros de datos, ubicados en Tijuana y Chihuahua, que se conectarán a la red de Teléfonos de México (Telmex), que dirige Héctor Slim Seade, con la finalidad de dejar de depender de otras compañías que brindan el servicio de almacenamiento de datos en el país. Así, además de ofrecer internet y telefonía, la empresa de telecomunicaciones apuesta por el mercado empresarial a través de un ecosistema de soluciones tecnológicas, una plataforma que ayuda a los negocios en su camino por la transición digital. De acuerdo con Data Center Dynamics, México es el segundo país de América Latina con el mayor número de centros de datos.

2. Bankaool, dirigido por Juan Antonio Pérez Simón González, expandió su presencia física al inaugurar dos nuevos Centros de Negocios en Tijuana, Baja California, con un modelo híbrido que busca transformar la experiencia financiera transfronteriza al fusionar la agilidad digital con la atención personalizada. Aunque la institución financiera ya operaba a nivel nacional a través de su plataforma digital y banca móvil, la apertura de estas sedes marca un hito en su estrategia de crecimiento. Su portafolio incluye productos tradicionales, servicios fiduciarios y una mesa de cambios con acceso a más de 130 divisas, una herramienta clave para las operaciones transfronterizas cotidianas de la región.

3. Cuando se habla de transporte, con frecuencia gira en torno a rutas, unidades o tiempos de traslado, pero existe un factor que define su calidad: las personas que lo operan. Por ello, la decisión de Transportes UTEP de poner en marcha un autobús escuela en San Luis Potosí no pasa desapercibida, pues acerca la capacitación a donde los conductores realizan su trabajo y facilita el acceso a programas de formación sin depender de instalaciones fijas. El modelo incorpora exámenes prácticos, talleres de maniobra y actividades de concientización. Los resultados de UTEP, que en ese estado está a cargo de Ricardo Treviño: llevan 225 operadores graduados y 16 mil 180 horas de formación.

4. La manutención de los perrhijos es un tema cada vez más relevante, por lo que Petco, que encabeza Alejandro Ahuad, se alió con Aplazo, plataforma BNPL que dirige Ángel Peña, para incorporar pagos quincenales sin tarjeta de crédito para sus clientes. Esto les permitirá ofrecer una alternativa para que más familias puedan adquirir los productos y servicios que necesitan. En México, el mercado de productos y servicios para mascotas supera los 2 mil 300 millones de dólares, lo que refleja la relevancia económica del sector y una tendencia clara, aunque, para algunos, controversial hacia la humanización de los animales de compañía, donde las familias destinan cada vez más recursos a su cuidado.