El contador / 3 de noviembre de 2026

1. El sector financiero experimenta un movimiento estratégico clave con la llegada de Guillermo Estrada Attolini a la dirección general de Banregio. Proveniente de BBVA México, el directivo toma las riendas del banco a partir de este 3 de noviembre de 2026 en sustitución de Héctor Cantú Reyes, quien concluye un ciclo de seis años al frente de la institución. La salida de Cantú Reyes no representa un adiós definitivo, ya que continuará aportando su experiencia como consejero y asesor de la dirección, con lo que se garantiza una transición ordenada. Este relevo directivo redefine el tablero de la banca comercial en México, la cual apuesta por perfiles de amplia trayectoria para consolidar el crecimiento.

2. La licitación de espectro para redes inteligentes comenzó con el periodo de la manifestación de interés por parte de los interesados, del 19 al 23 de octubre y, para esta semana, los posibles participantes entregaran su propuesta de cobertura por polígono. Hasta ahora, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que preside Norma Solano, no ha informado si hubo participantes porque, por protocolo y reglas de operación, no se puede indicar el número de empresas por sus implicaciones legales; sin embargo, el regulador asegura que el proceso va bien, aunque las empresas expertas en uso del espectro, como Telcel, de Daniel Hajj, y AT&T México, dirigida por Mónica Aspe, no puedan participar.

3. El litigio por presunto fraude procesal entre Grupo Herdez, de Héctor Hernández-Pons, y la abogada Irene León Escamilla sumó elementos clave: en la causa penal consta la declaración de la litigante, en la que reconoció ante el Ministerio Público que la demanda entablada en 2007 contra la compañía se habría basado en una relación de trabajo inexistente. León expuso en su testimonio que su entonces jefe de despacho, Humberto Cavazos Chena, utilizó a Alfredo Jorge Colín Huerta —chofer sin vínculo laboral con la firma— para estructurar un reclamo por indemnizaciones indebidas. Este caso que sigue la FGR cobra relevancia por el precedente sobre esquemas de extorsión y laudos simulados.

4. Este martes inicia en Londres el World Travel Market, una de las ferias más importantes de Europa, donde México participará con una comitiva que encabezará la Secretaría de Turismo, que lleva Josefina Rodríguez Zamora. Además, estarán presentes destinos como el Caribe mexicano, cuyo Consejo de Promoción Turística está a cargo de Andrés Martínez, así como Los Cabos, cuyo Fideicomiso de Promoción Turística está al mando de Rodrigo Esponda. El mercado inglés es el principal emisor de turistas hacia México, sin embargo, hasta agosto ha tenido una contracción anual de 3.0%, por lo cual la feria cobra relevancia. El evento atrae a 180 países, más de 4 mil expositores y 5 mil 500 compradores.