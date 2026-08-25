El contador / 25 de agosto de 2026

1. Mañana inicia la convención nacional de la Asofom (Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple), que preside Javier Garza, con un par de retos: digitalizar y hacer más eficiente la colocación de crédito sin abrir nuevos frentes. Ahí, Grupo CSI, empresa que desarrolla soluciones digitales para sectores como el financiero, dirigida por Luis Luna, hablará sobre Approval in Real Time o ART, una plataforma que permite a estas entidades agilizar la adopción de la tecnología, haciendo eficientes sus procesos y transformándolos en soluciones reales. Grupo CSI reporta que la ART puede reducir la aprobación de crédito de días a minutos y disminuir las posibilidades de fraude hasta en 70 por ciento.

2. GeoVictoria, liderada en México por Pablo Córdova, tiene grandes metas de crecimiento. Esta empresa tecnológica se especializa en la gestión integral de la jornada laboral a través de soluciones que combinan automatización, biométricos y cómputo en la nube. Su meta es duplicar el número de compañías que utilizan su plataforma, superar las 200 mil personas que registran diariamente su jornada laboral en ésta y convertir a México en su mercado más importante de América Latina. Por ello, reclutará de 70 nuevos colaboradores para áreas como implementación, atención a clientes y marketing. GeoVictoria ya tiene presencia comercial en más de 40 países y atiende a más de 10 mil empresas.

3. Dos de cada 10 jóvenes de la Generación Z consideran a la inteligencia artificial como su amiga, según un estudio de Kaspersky, donde María Isabel Manjarrez es investigadora senior de Seguridad, y quien advierte que el riesgo de este tipo de relaciones no está sólo en que revelen datos sensibles, sino en confiar demasiado en una respuesta, tomar decisiones sin verificar o sin reconocer cuando un tercero usa las herramientas para engañar. Por estos riesgos, varios países trabajan en regular la IA y las redes sociales, tema que en México analiza el gobierno federal y donde hace falta conocer la postura de la industria, representada por organizaciones como la Asociación de Internet MX, que encabeza Lina Rodríguez.

4. Se olvidó la propuesta de Marcelo Ebrard, hoy secretario de Economía y en ese momento canciller, de trabajar a través del fallido Consejo de Diplomacia Turística, con plataformas como Netflix, de Ted Sarandos y Greg Peters, para que se redujera la producción de contenido relacionado con el narcotráfico, ya que eso afecta la marca México. La idea no prosperó y hoy La Captura, película que se estrenó el pasado 21 de agosto y que recrea la aprehensión de Joaquín El Chapo Guzmán, es la más vista. Esto es algo que se debería de analizar en Sectur, de Josefina Rodríguez, teniendo en cuenta la afectación que sufrió el turismo en México y Puerto Vallarta en particular, tras la captura del líder del CJNG.