El Contador / 2 de julio de 2026

1. El domingo, México, cuyo turismo está a cargo de Josefina Rodríguez, enfrentará en la cancha del Estadio Ciudad de México a Inglaterra, su principal emisor de turistas desde Europa. En el primer cuatrimestre, los turistas ingleses han tenido un comportamiento positivo hacia los destinos del país, con un crecimiento de doble dígito: 144 mil 729 viajeros. La llegada se vio impulsada por la temporada de invierno; sin embargo, en 2025 el crecimiento fue de apenas 4.8%, con un total de 447 mil 252. Los ingleses optan por las playas como Cancún y Puerto Vallarta, y destinos como la ciudad capital, por lo que se espera que la alerta de viaje que lanzó el gobierno de ese país no tenga un impacto grave.

2. Ha ganado la Selección Mexicana de fut y, con ello, más empresas se suben a la ola mundialista, pues es una buena oportunidad para generar mayores ventas y posicionar marcas en la mente de los consumidores. Ahora, Krispy Kreme, que encabeza Santiago Sapiña, lanzó una dona glaseada con la frase “¿Y si sí?”, con el firme objetivo de incrementar la demanda por sus productos. La dona estará disponible hasta el 5 de julio en todas sus unidades y, aunque generalmente los partidos se acompañan con refresco, cerveza, botanas, pizzas o alitas, la empresa quiere ganar nuevos momentos de consumo, con una frase que, tras el más reciente partido del equipo mexicano, resuena entre los mexicanos.

3. Eset, que tiene como CEO a Richard Marko, se unió a la Agentic AI Foundation, dirigida por Mazin Gilbert, con la finalidad de apoyar en el desarrollo de agentes de inteligencia artificial seguros. La empresa será miembro Silver y contribuirá con su experiencia en ciberseguridad para promover protocolos abiertos, compatibilidad cruzada y estándares listos para la producción de agentes. Esto también significa que Eset colaborará con tecnológicas como OpenAI, de Sam Altman; Anthropic, que dirige Dario Amodei, y Microsoft, cuyo CEO es Satya Nadella, que también forman parte de la fundación. La Agentic AI Foundation actúa como una fundación neutral y abierta bajo el auspicio de la Fundación Linux.

4. Entre los nuevos proyectos de la sofipo Finsus, que preside Norman Hagemeister Rey, destaca su expansión en Centroamérica, con una apertura en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá. Aplicando el modelo fintech 100% digital, lo ha llevado a constituirse en uno de los más activos participantes en el mercado mexicano, en el que ha privilegiado el apoyo crediticio a las pequeñas y medianas empresas por encima del crédito al consumo, que genera sobreendeudamiento y altas carteras vencidas. Aunado a este producto y su cuenta de ahorro con rendimientos reales, genera inclusión con hipotecas inversas, productos para niños y, próximamente, un comparador de seguros.