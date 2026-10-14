El contador / 14 de octubre de 2026

1. La mañana de este jueves, en la Bolsa Mexicana de Valores, que dirige Jorge Alegría, se realizará el campanazo del debut de la primera empresa simplificada del mercado. Se trata de Adventus Capital, que dirige Yolanda Cue, la sofom que logró colocar certificados por 560 millones de pesos bajo un esquema diseñado para ofrecer procesos más ágiles, menores cargas regulatorias y costos. Para esta primera emisión, el tiempo de listado fue de un mes, sustancialmente menor al compararlo con un trámite tradicional. Se espera que esta operación marque un antes y un después en el mercado, pues desde que se planteó su creación se hizo con el objetivo de que llegaran más empresas al mercado.

2. La startup española Orbio AI, que tiene como CEO a Sergi Bastardas, está en un periodo de expansión y ha puesto su mira en América Latina. Para ello, eligió a México para ser la sede de su primera oficina en la región y nombró a Jaime Sánchez como líder regional, quien se encargará de gestionar a las grandes empresas y cuentas estratégicas. Orbio AI desarrolla agentes de inteligencia artificial para los procesos de reclutamiento, incorporación y retención de talento a través de WhatsApp, voz y mensaje de texto, por lo que su propuesta busca revolucionar las áreas de recursos humanos. Además, sus soluciones ofrecen una reducción de hasta 57% en el tiempo de contratación y de 20% en la rotación.

3. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que preside Norma Solano, avanzó con la licitación de espectro para redes inteligentes, cuyo proceso terminaría a finales de 2027 y, al menos que el regulador planee realizar licitaciones simultáneas, será en 2028 cuando inicie el proceso para poner a disposición espectro para microondas y hasta 2029 que se tenga la licitación de espectro 5G para usuarios finales, donde participarían empresas como Telcel, que dirige Daniel Hajj, y AT&T, que encabeza Mónica Aspe, considerando que Movistar, que dirige Camilo Aya, para entonces será un móvil virtual. En contraste, Brasil avanza en el despliegue de 5G, lo cual lo hace más atractivo para invertir.

4. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, que dirige María de Lourdes Medina, trabaja de la mano con la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), que preside Pierre-Claude Blaise, en un Diagnóstico Nacional de Madurez Digital de la Industria Mexicana, el cual tendrá cobertura nacional y el objetivo es identificar las oportunidades para acelerar la transformación digital en el sector, así como las necesidades de comercio digital de las empresas afiliadas a la Canacintra, bajo el modelo conocido como B2B, donde las empresas venden productos, materias primas o servicios a otras compañías, y las compras se basan en el retorno de inversión, eficiencia, calidad técnica y reducción de costos.