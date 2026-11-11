El contador / 11 de noviembre de 2026

1. DocuSign, que tiene como CEO a Allan Thygesen, adquirió a Suplari, dirigida por Jeff Gerber, para acelerar la gestión de contratos. Actualmente, DocuSign cuenta con más de 1.9 millones de clientes alrededor del mundo que usan su gestión inteligente de acuerdos y, con el talento y la tecnología de Suplari, ahora podrán reducir costos y riesgos, gestionar las obligaciones contractuales con proveedores y anticiparse a las renovaciones gracias al uso de la inteligencia artificial. Además, se prevé que esta adquisición ayude a consolidar el liderazgo establecido de DocuSign en el ámbito de la gestión de contratos, ya que Suplari tenía clientes como Nordstrom, dirigida por Erik B. y Peter E. Nordstrom.

2. En México circulan más de 11.9 millones de motocicletas, según los datos más recientes dados a conocer por el Inegi, que preside Graciela Márquez; sin embargo, se espera que este nicho de negocios siga creciendo de manera importante. Desde Integrate Data Facts, de Evaristo García, se calcula que para 2030 serán más de 20 millones de unidades, lo que significará un aumento de 69 por ciento. Ésta es una tendencia que empresas como Honda, de Yuichi Murata, no piensa dejar pasar, por lo cual inició su segunda línea de producción de motocicletas en su planta de El Salto, Jalisco. El objetivo es aumentar su nivel de manufactura de 178 mil a 244 mil motocicletas al año, es decir, 66 mil unidades más.

3. La nueva Ley General de Economía Circular pone a prueba la rentabilidad del consumo masivo. Resulta que para Jorge Terrazas, director general de ECOCE, la regulación será estéril sin inversión en infraestructura de acopio y reciclaje. De las 140 mil toneladas diarias de residuos que genera México, 72% no se valoriza y termina enterrado. Aunque el ecosistema privado recupera más de 50% del PET, el cuello de botella financiero radica en los plásticos flexibles, nicho donde ECOCE busca mitigar riesgos de la mano de aliados como Greenback, de Philippe G. von Stauffenberg. El desafío está en los costos operativos, donde gobierno e industria deben coordinarse para transformar la basura en activo productivo.

4. A diversos empresarios mexicanos se les vio afuera de la Representación Comercial de EU (USTR, por sus siglas en inglés), y es que, además de participar del B20 USA Summit 2026 en Washington, buscan acercamientos con el gobierno estadunidense por los temas de aranceles y la revisión del T-MEC. Entre los que se encuentran en la Unión Americana están Francisco González, presidente de la Industria Nacional de Autopartes, y Guillermo Vogel Hinojosa, destacado empresario del sector acerero, todos comandados por José Medina Mora, presidente del CCE, quien busca ampliar la cooperación empresarial de cara al proceso de revisión del T-MEC, y estrechar los lazos con el socio comercial.