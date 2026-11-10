El contador / 10 de noviembre de 2026

1. Oxxo México, que encabeza Carlos Arroyo Rico, busca transformar sus cerca de 25 mil puntos de venta en un canal de abasto. La división de FEMSA presentó la iniciativa Canasta Oxxo, un esquema enfocado en surtir productos de primera necesidad con precios que rondan los 20 pesos en su mayoría. La oferta integra abarrotes como arroz, frijol, leche, aceite comestible y atún, además de productos de limpieza y papel higiénico. La propuesta se apalanca en el impulso de marcas propias como La Posada y Azálea, en combinación con fabricantes de consumo masivo. La meta operativa consiste en capturar las compras de la despensa del día y evitar traslados hacia formatos de autoservicio de mayor tamaño.

2. Uno de los sectores de mayor peso económico es el acero y su cadena de valor, de ahí la importancia del Summit Alacero 2026 que arranca hoy en la Ciudad de México. La organización que dirige Máximo Vedoya pondrá temas relevantes en la agenda, como la transición energética, el impacto de la IA, el papel de China y la balanza comercial. El país refleja esta dependencia en el consumo de acero, pues entre enero y mayo de 2026 se importaron 4.15 millones de toneladas de laminados y se exportaron 880 mil, con un saldo negativo de 3.27 millones de toneladas. Esta diferencia refleja el desafío de ampliar la producción y desarrollar proveedores capaces de atender la demanda interna.

3. Hoy se cortará en Guadalajara el listón de la primera edición de ITB Americas, feria organizada por Messe Berlin, que para las Americas dirige Vicente Salas. El evento, que convocará a grandes figuras del turismo a nivel global como Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo; Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, y exsecretarios de Turismo de México como Enrique de la Madrid, contará con más de 300 expositores y la participación de delegaciones provenientes de 61 países, así como compradores de más de 40 economías. Durante tres días, empresas, destinos internacionales, líneas aéreas y turoperadores negociarán las próximas transacciones del sector.

4. La mexicana Emmi Tec, cofundada y dirigida por Dominic Sando, lanzó un nuevo programa que combina libros, recursos digitales y experiencias prácticas con el objetivo de ampliar su presencia al nivel de educación secundaria. El proyecto abarca varias materias e incluye una herramienta de inteligencia artificial para ayudar a los estudiantes a organizar sus ideas, construir argumentos y mejorar sus textos. Actualmente, Emmi Tec colabora con más de 200 colegios y 12 mil alumnos de preescolar y primaria en México. Para su llegada a nivel secundaria ya cuenta con más de 10 colegios confirmados para implementar el programa en el ciclo escolar 2027–2028 y su meta es superar las 40 instituciones.