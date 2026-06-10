El contador / 10 de junio de 2026

1. En el mercado financiero hay apetito y prueba de ello es la Fibra E de México Infrastructure Partners, FEXI 21, que dirige Guillermo Fonseca, pues concretó la primera oferta subsecuente de un fideicomiso de inversión en infraestructura y energía por 4 mil 300 millones de pesos. La operación se realizó en la Bolsa Mexicana de Valores, que encabeza Jorge Alegría. Los recursos obtenidos serán para pagar el crédito utilizado para la adquisición de 39.28% del capital de Concesionaria de Infraestructura del Bajío y Operadora de Infraestructura del Bajío, vinculadas a la concesión de la autopista Salamanca-León, en Guanajuato. Entre los inversionistas destacaron algunas de las afores.

2. Con la llegada de Olinia, proyecto del que Roberto Capuano es el responsable, desde el gobierno federal ya se está trabajando en una norma a modo para estos vehículos eléctricos. Desde la AMDA, que preside Guillermo Rosales, se están emitiendo las sugerencias para dichas reglas, esto con el objetivo último de dar prioridad a la seguridad, no sólo de quienes conducirán las unidades, sino para el resto de la población. Consideran que si bien la mayoría de los modelos cuentan con tecnología de punta, un diseño atractivo, cómodo y compacto, no se debe dejar de lado la incorporación de elementos que garanticen la vida de las personas, como lo son las bolsas de aire o frenos de buena calidad.

3. Para consolidar su presencia en el mercado automotriz, BBVA México, encabezado por Eduardo Osuna, y Suzuki Motor de México, dirigida por Takayuki Iguchi, se aliaron para potenciar el financiamiento de vehículos ligeros y optimizar el inventario de la red de concesionarios de la firma japonesa en el país. Con este acuerdo, ambas instituciones proyectan la colocación de 8 mil 200 créditos durante su primer año de operación. Suzuki, que acumula más de dos décadas de operación en el país, mantiene un volumen estable de ventas, con un promedio de 2 mil 300 unidades mensuales, lo que equivale a una participación de 2.0% en el mercado local de vehículos ligeros.

4. El empresariado mexicano está bien representado en la 114 conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, que se celebra en Ginebra. Hasta ahí fueron los presidentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan José Sierra, y el de la Confederación de Cámaras Industriales, Alejandro Malagón, quienes se encargaron de detallar los avances en materia laboral y salarial que se implementan en México. Además, asistieron a una cena con la embajadora de México ante las Naciones Unidas y Organismos Internacionales, Francisca E. Méndez Escobar, donde también departieron el titular de la Secretaría del Trabajo, Marath Bolaños, y el secretario general de la CTM, Tereso Medina.