Otra perspectiva

Después de ver los resultados de Pemex al cierre del tercer trimestre la opinión mayoritaria fue cuestionar cómo es posible que, a pesar de los altos precios internacionales del petróleo, la empresa que dirige Juan Carlos Carpio haya tenido pérdidas. Quienes tienen esta opinión no comprenden cabalmente el cambio en el sector energético impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González.

Desde el arranque de esta administración se determinó que Pemex y CFE, dirigida por Emilia Calleja, no serían vistas como empresas en el sentido tradicional de tener las mejores cuentas de resultados, sino como herramientas del Estado para dotar de energía suficiente para el crecimiento del país.

El PAS resume la estrategia que le ha narrado ya por más de dos años en todos sus espacios dentro de Grupo Imagen: más allá de los números particulares de la empresa está el servicio que deben dar al gobierno como una herramienta del estado. La estrategia de Pemex es suministrar combustibles al país en las mejores condiciones a la población.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, explicó esta estrategia el viernes. Dijo que si no se hubieran dado apoyos para contener el precio de la gasolina de bajo octanaje y el diésel, la inflación hubiera sido de 5.2%. Al último dato del Inegi, presidido por Graciela Márquez Colín, los precios han crecido a 3.62%, uno de los menores niveles desde 2013 cuando Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, se impuso la meta de una inflación de 3% más menos un punto.

Carpio ha explicado que la estrategia de Pemex es disminuir la importación de combustibles. Al principio de esta administración se importaba 60% del consumo, actualmente ha disminuido a 30% y la meta es que al final de la administración reduzca a poco más de 13%. Si México siguiera importando diésel y gasolina simplemente no hubiera podido mantener el precio en 24 pesos por litro para la gasolina de bajo octanaje y de 27 para diésel, puesto que hubiera sido impagable para las finanzas públicas. Para cumplir la meta, Pemex ha planteado destinar prácticamente toda su capacidad, incluida la de Deer Park, para abastecer el consumo interno.

Más allá de este sacrificio hay algo que también es relevante para entender los números de Pemex al cierre del tercer trimestre. Han venido mejorando su capacidad de operación y su salud financiera de tal modo que no sólo mantienen la calificación de las valuadoras, sino que se están volviendo sumamente atractivos. Lo que hacen Carpio y su equipo es diferente y así hay que evaluarlo.

REMATE INCLUYENTE

Juan José Sierra está encabezando una gran gestión al frente de Coparmex. La semana pasada firmó una declaratoria con los representantes de las tradiciones religiosas para promover la paz, respeto y solidaridad en México. En los próximos días firmarán un documento similar con los rectores de las universidades en un esfuerzo verdaderamente serio por impulsar la reconciliación nacional entre todos los sectores de la población, lo que representa una iniciativa para unir a los mexicanos, más allá de sus convicciones particulares.

REMATE RIDÍCULO

Mientras organismos serios como Coparmex, presidida por Juan José Sierra, impulsan la reconciliación entre la sociedad, la formación de una política laboral junto con los patrones y a pesar de los obstáculos que plantea el mal trabajo de Marath Bolaños, secretario del Trabajo, que fortalezca las mejores condiciones de vida para los trabajadores a través de la competitividad o establece posiciones sensatas en la revisión del salario mínimo, con la propuesta para la Conasami de que el aumento sea la inflación más dos puntos.

Mientras hay otros como Alejandro Malagón, presidente de Concamin, que se han convertido en un puente y herramienta eficaz de solución de tensiones entre la iniciativa privada y los diferentes niveles de gobierno, hay quienes prefieren jugar al payaso. Para promover un programa de compras, Octavio de la Torre difundió un video hecho con IA donde el presidente de Concanaco aparece como si fuera un bailarín. El video ha tenido una buena distribución, pero no entre los que deberían ser su público, sino entre los líderes de iniciativa privada, quienes se han divertido mucho burlándose de las ocurrencias del presidente de esta confederación.

REMATE DOBLETE

La calificadora de valores KBRA, que preside Jim Nadler, ratificó su calificación, con perspectiva estable para la deuda soberana del gobierno federal. Con ésta ya van dos de las siete certificaciones, lo que desmiente la idea de algunos en el sentido de que el país podría perder el grado de inversión.

Ciertamente, hay graves presiones de gasto para el gobierno; sin embargo, para estas calificadoras de valores el trabajo de la Secretaría de Hacienda está funcionando para cumplir en tiempo y forma con el pago de la deuda que, al final del día, es el trabajo de este tipo de compañías.