A pesar de los graves conflictos que tiene que enfrentar la presidenta Claudia Sheinbaum en contra de personajes como Rubén Rocha Moya y grupos radicales dentro de Morena, que preside Ariadna Montiel, la economía se está recuperando. La coordinación entre la política monetaria del Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, con la política fiscal, a cargo de Edgar Amador, han logrado que la inflación medida por el Inegi, presidido por Graciela Márquez, sea de 3.26% en la primera quincena de agosto, uno de los niveles más bajos que ha registrado en el siglo.

Aquí se debe destacar el esfuerzo fiscal que ha realizado la Secretaría de Hacienda para subsidiar precios como el de la gasolina y el diésel para disminuir su impacto en la inflación, que se encuentra dentro de la meta autoimpuesta por el Banco de México desde 2013.

Como lo estableció en su momento el Padre del Análisis Superior, el registro de inflación que dio a conocer el Inegi para julio era el más bajo del año, puesto que además de las presiones inflacionarias del fin de año hay un tema aritmético; pero que la inflación se mantendría tan claramente dentro de la meta, que hasta habría espacio para disminuir un cuarto de punto más la tasa de referencia. El nivel del peso frente al dólar, que se ha mantenido por debajo de los 17 pesos por dólar, muestra que el diferencial de tasas entre EU y México está haciendo que haya carry trade, que no beneficia a la economía ni a las intenciones del banco central.

REMATE RECUPERADO

De acuerdo con datos dados a conocer ayer mismo por el Inegi, presidido por Graciela Márquez, la economía creció 1.4% durante el segundo trimestre. Si bien es cierto que la economía sigue creciendo a un ritmo menor al histórico como lo señaló la más reciente minuta del Banco de México, comienza a recuperarse. Prácticamente todas las casas de análisis que consultan tanto el instituto central como Citi, que en México dirige Luis Brossier, están elevando su estimación para el PIB en un rango que va entre 1.3 y 1.5%, que será menor al dato que dará a conocer en unos días Edgar Amador, en la presentación de los Criterios Generales de Política Económica para el año próximo.

REMATE INVERTIDO

En el frente del comercio exterior también hay noticias esperanzadoras. En esta ocasión el PAS no se detendrá mucho en la buena posición que está logrando la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, a través de su subsecretario y encargado de la negociación, Luis Rosendo Gutiérrez, con el gobierno de Estados Unidos.

Como dijo ayer el PAS, la situación es volátil, pero hasta hoy México tiene el mejor trato arancelario con Estados Unidos, que está haciendo al país muy atractivo para la inversión.

REMATE CALIFICADO

El paquete económico que presentará la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador, tendrá como eje central no aumentar impuestos, mantener la disciplina y que el déficit como porcentaje del PIB se dé por la vía del crecimiento de la economía. Hay fuertes presiones de gasto, que en su mayoría fueron heredadas por Andrés Manuel López Obrador, pero todavía parece que hay suficiente espacio para evitar que las calificadoras de valores disminuyan el nivel que tiene la deuda soberana de México.

REMATE ENLOQUECIDO

El altísimo índice de cartera vencida que tiene Nu, que dirige Armando Herrera, supera 18% y sólo puede ser visto como muy preocupante. Quienes tratan de justificarlo dicen que están realizando una muy fuerte inversión para captar mercado y que eso les dará una base de clientes. Lo que no dicen es que dependen de la suerte que tengan en Brasil, que es una economía mucho más frágil que la de México.

REMATE OCUPADO

Fue un día ocupado en el gobierno mexicano. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de Raquel Buenrostro, inhabilitó y sancionó a las empresas Limpieza Géminis, S.A. de C.V. y Transmareli, S.A. de C.V., para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal. Ambas empresas por mentir en licitaciones. Más tarde, la misma dependencia informó que el IMSS determinó rescindir el contrato celebrado con las empresas Soluciones para Negocios Éticos, Competitivos y Sustentables y Creaciones Tecnológicas y Digitales Jim, para la puesta en operación del Registro de Proveedores para la Integridad ante el IMSS (REPIIMSS), por incumplimientos acerca del manejo de información confidencial, el cual contemplaba una vigencia del 31 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2027. Vaya día.

REMATE DOLIDO

El Padre del Análisis Superior le da un abrazo a su amigo Alejandro Díaz de León por el fallecimiento de su padre, quien hoy esta gozando de la gloria de Dios.