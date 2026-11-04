IP y democracia

Decir, a manera de descalificación, que el CCE es una cúpula empresarial que no representa a la totalidad de los empresarios es, por decir lo menos, una equivocación muy grave. Algo así como decir que los legisladores no representan al pueblo, sino a las cúpulas de sus partidos.

El escándalo de corrupción que involucró a la ahora expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, es un asunto que no únicamente involucra a ese instituto, sino que tiene que ver con la confianza en las elecciones, un valor que mucho costó construir a los mexicanos desde la década de los 80.

La pérdida de confianza en la legalidad de las elecciones regresa al país a épocas siniestras, como la caída del sistema de Manuel Barlett, que terminó dando el triunfo a Carlos Salinas... y el encargado de organizar esas elecciones desde la Secretaría de Gobernación fue premiado con un cargo en el gabinete y luego en el gobierno de Puebla.

Así que no sólo es conveniente, sino mandatorio que organismos como el CCE, presidido por José Medina Mora, planteen la posición de quienes generan la mayoría de los empleos y, por lo tanto, el bienestar del país. El CCE plantea con claridad que el próximo presidente del INE debe ser el mejor perfil para llevar a cabo las elecciones que recuperen la confianza de la sociedad y, para eso, es necesario que haya un acuerdo entre las fuerzas políticas para elegirlo. Un llamado a la democracia, en la que la mayoría de los mexicanos deberíamos estar comprometidos.

En ese sentido, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, también está realizando un gran trabajo en favor de la democracia. Está comprometido en lograr que quien sustituya a la presidenta interina del INE, Blanca Cruz, sea producto del consenso entre todos los partidos políticos.

La lectura del CCE y de Monreal es la correcta para promover la democracia. Esta posición es similar a la que está planteando el PAN a través de Elías Lixa, su coordinador en la Cámara de Diputados. Lamentablemente, no todos los políticos de Morena están a favor de la democracia. Dentro del partido que preside Ariadna Montiel hay legisladores, como Dolores Padierna, que creen que no deben dar un paso atrás en la colonización del INE. No le importa la democracia, sino mantenerse en el poder.

Es momento de sumarse al elevado fin de mantener a México dentro de la democracia, no únicamente en la memoria de la lucha de millones, sino por el interés de nuestros hijos. Que no se pierda el gran valor de poder elegir a quienes nos representan en los tres Poderes de la Unión.

REMATE EXPANDIDO

Una y otra vez el PAS le ha recomendado que ponga mucha atención en la gestión de Juan Carlos Zuazua como director general de Viva. No únicamente ha logrado afianzar una empresa muy sólida en el mercado nacional, sino que mantienen los ojos puestos en la internacionalización.

Cuando la CNA, presidida por Andrea Marván, le permita crear un grupo aeroportuario con Volaris, dirigido por Enrique Beltranena, bajo la presidencia de Roberto Alcántara, serán un factor todavía más relevante para la competencia doméstica.

En la parte internacional no se han quedado con la intención de aliarse con Allegiant, encabezada por Greg Anderson, sino que firmó un código compartido con British Airways, que tiene como CEO a Sean Doyle.

REMATE PEINADO

Parece que Zoé Robledo no entendió muy bien la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando le dijo que instrumentara un programa para mejorar la calidad del servicio del IMSS.

Él creyó que tenía que cortarse el cabello y dejar de usar su tradicional chamarra que, por cierto, se ha puesto muy de moda entre sus colaboradores.

Quizá sería oportuno que Robledo viera lo que está haciendo el subsecretario de Salud Eduardo Clark, quien está enfocado en dar resultados y no en cultivar su imagen personal. Es la diferencia entre un servidor público y un político.

REMATE ANTICIPADO

Si al PAS le piden que haga un pronóstico sobre lo que decidirá hoy la Junta de Gobierno del Banco de México, pero que será dado a conocer el jueves, le diría que mantendrán sin cambio la tasa de referencia. Sin embargo, tanto la minuta de la Junta de Gobierno como las declaraciones que haga la gobernadora Victoria Rodríguez mantendrán el espacio abierto para que haya una nueva disminución.

A pesar de lo anterior y con ganas de proteger la reputación infalible del PAS, no sería difícil que la última baja del año fuera en esta misma reunión.

La inflación está en rango y no corresponde al instituto central preservar determinado nivel de tipo de cambio, sino la estabilidad de precios. ¡Mil planas!