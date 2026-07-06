No queda muy claro cuáles son los asuntos que considera fundamentales Emilio Romano o su Comité de Dirección dentro de la ABM; sin embargo, parece que en los hechos no son precisamente los clientes de la banca. El liderazgo de este hombre ha estado basado en discursos que buscan caer en el momento oportuno y mejorar las relaciones con el gobierno, pero el interés de los depositantes está muy lejos de su foco.

REMATE OPORTUNO

Bien por la Condusef, presidida por Óscar Rosado, en emitir un comunicado claro sobre la cancelación de cuentas por parte de los bancos, que se ha convertido en una preocupación constante entre muchos usuarios del sistema financiero.

REMATE FORTALECIDO

Hay un muy curioso fenómeno dentro del sistema financiero mexicano. Cada vez son más los exHSBC México que se integran a posiciones de liderazgo en empresas del sistema financiero global. El caso más reciente es el de Sidney Massunaga, quien se incorpora a MasterCard como CEO con la misión de apuntalar el crecimiento que está comenzando a tener esta operadora de tarjetas a nivel mundial.

REMATE RECONOCIDO

En Banamex, dirigido desde el primer día de este mes por Edgardo del Rincón, su área de análisis se puso sumamente creativa y publicó un gran documento, cuyo autor principal fue Rodolfo Ostolaza, sobre el impacto que tiene el negocio del futbol. Se trata del primer acercamiento serio al impacto económico que tiene a partir del Mundial. El PAS le recomienda muy ampliamente que vea este documento de Banamex y sentirá un mayor ánimo futbolístico.

REMATE PLANTEADO

El PAS le informó ayer sobre lo bien que había caído la interacción que tuvo el director de Pemex, Juan Carlos Carpio, con los líderes de este sector, pues se mostró dispuesto a escucharlos y a establecer buenos vínculos con ellos. Su presentación en este foro despejó cualquier duda que alguien pudiera tener en torno a su capacidad como director de la petrolera. En todo momento dejó claro la visión moderna de la participación estatal en el sector, así como la coordinación con la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador, y particularmente con la Secretaría de Energía.

No olvide que Carpio ha sido prácticamente toda su carrera del equipo de Luz Elena González y, por lo tanto, de la presidenta Claudia Sheinbaum.

REMATE ACERTADO

Juan José Sierra, presidente de Coparmex, se suma a la pregunta que ha hecho a empresarios, analistas, funcionarios públicos ¿por qué la economía no crece? Ante la continua caída de la inversión privada, que es uno de los factores fundamentales por los cuales el crecimiento de la economía es tan bajo, el representante de los empresarios estableció que se está descuidando el mercado interno. Sin lugar a dudas su posición debe ser atendida, puesto que si no crece el mercado interno, no habrá avance en la economía.

La IED ha crecido y establecido nuevas marcas, como lo ha señalado la Secretaría de Economía, que encabeza Marcelo Ebrard, lo que hace todavía más evidente que se requiere que crezca la inversión por parte de los mexicanos.

Es una equivocación creer que esta contracción se explica por cuestiones políticas. La naturaleza de los empresarios es crecer y si no lo están haciendo es por falta de un clima que les permita hacerlo. El gobierno no debe ser el gran inversionista, pero sí debe generar las condiciones para que las empresas puedan hacerlo. Ahí está la misión y, en muchos sentidos, la respuesta ante el paupérrimo crecimiento.

REMATE GHOSTEADO

Para sorpresa de nadie, la jefa de Gobierno Clara Brugada ghosteó a los líderes del G9 de la CDMX, quienes pidieron que los apoyara ante los daños que le ha causado tanto a los empresarios como sus trabajadores la CNTE con sus actos vandálicos.

Parecería que la jefa de Gobierno está apostando a que el gobierno de Claudia Sheinbaum solucione a través de las mesas de negociación establecidas con ellos con las secretarías de Gobernación y Educación, que encabezan, respectivamente, Rosa Icela Rodríguez y Mario Delgado. Otra posibilidad, dicen, es que está muy ocupada como para no tener un acto de mínima cortesía con quienes generan riqueza en el país. La tercera, que es la peor, es que está muy ocupada en realizar acciones naif de cara al Mundial.

REMATE PREGUNTADO

Hay quienes le preguntan al PAS si fue una buena idea que Banorte, presidido por Carlos Hank González, pusiera su nombre en el estadio más importante del país y a partir de ahí hacen consideraciones de orden mercadológico y de negocios sobre esta inversión.

Sólo el tiempo y la costumbre darán la razón. Mientras tanto, ¿cuál es su opinión?