Banco salmón

Banco del Bienestar va en sentido contrario del sistema bancario mexicano e, incluso, en contra del proyecto de inclusión financiera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mientras que la ATTD, encabezada por Pepe Merino; la Secretaría de Hacienda, comandada por Edgar Amador; y el Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, han empujado a los miembros de la ABM para digitalizar la economía, la institución dirigida por Víctor Manuel Lamoyi fue diseñada para cumplir el capricho de Andrés Manuel López Obrador. En estricto sentido no es un banco, sino una dispersora de recursos en efectivo que muy poco o nada hace para dar servicios bancarios a sus clientes.

Mientras que los montos de efectivo que manejan las sucursales bancarias está disminuyendo, el Banco del Bienestar tiene que mantener cantidades masivas de efectivo que generan problemas de fraudes de empleados y su operación es mucho más cara que la de los bancos comerciales. Quizás ha llegado el momento que el gobierno redefina cuál debe ser la estructura más eficiente para dispersar los apoyos sociales.

REMATE MENTIROSO

Es normal que influencers financieros como Mario Di Costanzo y otros payasos inventen mentiras conspiranóicas, porque les urge la pequeña notoriedad que les dan las redes sociales, lo que no es que los medios de comunicación los tomen como fuentes creíbles de información. El chisme de esta semana dice que Marcelo Ebrard está por renunciar a la Secretaría de Economía por quién sabe qué exóticas razones que, en el fondo, son puros inventos. Esta es la versión julio 26 de un rumor que estos mismos mentirosos han hecho de supuestas salidas de los secretarios de Hacienda, Edgar Amador; de Energía, Luz Elena González; o del jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino. En todos los casos señalan supuestas diferencias con la Presidenta, o que ella no está contenta con las acciones de estos funcionarios.

Según estas versiones, Ebrard presentaría su renuncia mañana porque no logró lo que dijo en la revisión del acuerdo comercial, lo cual es una rotunda mentira, como lo desmintió la propia Secretaría de Economía. Más allá, el PAS le confirma que en los acuerdos que ayer tuvo el secretario de Economía no se planteó la posibilidad de una renuncia en medio de la revisión del T-MEC.

Sobre el secretario de Hacienda se inventó que la Presidenta no está de acuerdo con la marcha de las finanzas públicas y el incremento de la deuda. De la secretaria de Energía hasta llegaron a especular que, por sus aspiraciones presidenciales, había hecho cambios en su equipo, como mandar a su subsecretario Juan Carlos Carpio a dirigir Pemex y promover a su abogada, Jennifer Castillo, quien ahora tiene como misión aumentar la recaudación manteniendo una buena relación con los grandes contribuyentes.

El cuestionamiento al jefe del SAT sería por la baja en la recaudación, que está justificada por el sostenimiento de un bajo crecimiento. Si bien no son ciertas las supuestas críticas en reuniones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el trabajo de Antonio Martínez Dagnino, sí se espera que este funcionario deje el puesto hacia finales del año.

REMATE MALNACIDO

Gilda Lozoya Austin es una víctima más de su hermano Emilio quien cometió muchos y diversos fraudes cuando fue director de Pemex. Su hermana no estuvo en las decisiones, pero sí usó su nombre para drenar recursos. Si la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, logra probar las acusaciones en contra de la familia Lozoya Austin debe quedar claro que el autor de los ilícitos fue el exdirector de Pemex y es tan desleal que se llevó a su hermana al pago de consecuencias.

REMATE NOMINAL

En las calificaciones que hicieron sobre el partido entre las selecciones de futbol de México e Inglaterra en la prensa británica destacan comentarios como el de la BBC acerca del Estadio Azteca como una catedral del futbol mundial.

La pregunta sigue siendo: ¿quién será el responsable final de haber pagado miles de millones de dólares para intentar que el legendario Estadio Azteca ahora sea llamado Estadio Banorte? La institución que dirige Marcos Ramírez cometió un error de mercadotecnia histórico.

REMATE OUTSOURCING

Se ha solicitado reiteradamente la intervención de la titular de Incorporación y Recaudación del IMSS, Luisa Obrador, para revisar la situación de miles de trabajadores que prestan servicios de limpieza en el ISSSTE y en el IMSS Bienestar. Se trata de un contrato de outsourcing con la empresa Slycom, de José Juan Reyes Domínguez, que no cumple con la obligación legal de registrar a sus ocho mil empleados en el Seguro Social, como exige la ley. Esta irregularidad le ha costado al IMSS unos 150 mdp que dejó de recaudar en el primer semestre del año.