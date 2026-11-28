Por César Ruiz*

En días recientes, diversos diputados de Morena, su vocera y “académicas” afines al sistema se han dado a la tarea de defender la sobrerrepresentación que reina en la Cámara de Diputados. En el fondo, existen dos problemas distintos:

-La mentira que se difunde por ignorancia o por mala fe.

-La defensa de una interpretación jurídica.

En ambos casos, el verdadero perjudicado es el ciudadano, al que se pretende convencer de que no hubo una apropiación indebida de la representación de sus votos.

En el primer caso, Sergio Gutiérrez Luna y María Teresa Ealy Díaz, entre otros, han publicado información por distintos medios en la que sostienen que no existe sobrerrepresentación. Dicen que Morena y sus aliados ganaron más del 84% de los distritos electorales y que, por lo tanto, tienen menos diputados (72.8%) de los que les corresponden. También sostienen que ganaron alrededor de 55% de los votos de los ciudadanos y que, por lo tanto, les debieran corresponder 110 de los 200 diputados de representación proporcional, pero que, benévolamente, sólo recibieron 108. Sus argumentos son claramente erróneos y develan desconocimiento o desprecio por el artículo 54 constitucional.

En nuestra llamada democracia prevaleció durante décadas el principio de mayoría relativa. Usemos como ejemplo un país dividido en 300 distritos electorales. Quienes ganaban la elección obtenían la diputación, con independencia del porcentaje de votos obtenido. Así, durante buena parte del siglo XX, tuvimos legislaturas integradas casi exclusivamente por diputados del PRI. Las minorías quedaban excluidas de la toma de decisiones en el máximo recinto democrático del país. Conforme nuestra democracia fue madurando, las voces minoritarias fueron adquiriendo mayor peso, al punto de que cuatro panistas lograron ganar elecciones distritales en 1946. Además, en 1963 se introdujeron los diputados de partido y, en 1977, se adoptó el principio de representación proporcional, con 100 diputados de representación proporcional, que hoy suman 200. Actualmente, la Cámara de Diputados se integra por 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.

¿Cómo funciona este mecanismo? Una vez celebradas las elecciones, sabemos quiénes ganaron en cada distrito y cuántos votos obtuvo cada partido en el territorio nacional. Con esos datos se realiza la distribución de las diputaciones de representación proporcional. A ningún partido se le pueden quitar las diputaciones obtenidas por el principio de mayoría relativa, pero con la asignación de diputados de representación proporcional se pueden corregir las distorsiones generadas por dicho principio.

En la elección de 2024, Morena y sus aliados obtuvieron 256 de las 300 diputaciones de mayoría relativa. El conteo final de votos reveló que obtuvieron 54.7% de los sufragios. ¿Eso significa que deben tener más de 85% de la Cámara? No. ¿Eso significa que deben tener 54.7% de los diputados de representación proporcional? No. En términos de una representación estrictamente proporcional, ese porcentaje de votos equivaldría aproximadamente a 274 de los 500 diputados que integran la Cámara. Pero el INE, con el aval del Tribunal Electoral, les otorgó 108 diputados plurinominales, terminando con 364 diputados, 72.8% de la Cámara de Diputados. Aproximadamente 90 diputados más de los que les corresponderían conforme a una proporcionalidad estricta. La sobrerrepresentación (364 > 274; 72.8% > 54.7%) no es un invento de la oposición. Es una realidad aritmética. Los diputados que la niegan revelan una profunda confusión e ignorancia respecto de nuestro sistema electoral.

El segundo problema consiste en reconocer que existe una sobrerrepresentación de la mayoría, pero sostener que se encuentra permitida por nuestro sistema constitucional. Pero esta interpretación pasa por alto lo resuelto por la SCJN en la acción de inconstitucionalidad 6/98. Bajo la ponencia de la ministra Olga Sánchez Cordero y resolviendo un asunto promovido por López Obrador, en representación del PRD, el pleno de la Corte determinó que la representación proporcional tiene como objetivos la defensa del pluralismo, la salvaguarda de la representación de las minorías y evitar la sobrerrepresentación excesiva de las mayorías.

Toda norma es interpretable. Los defensores de la sobrerrepresentación acuden a una interpretación literal del texto constitucional. Así, consideran que la Constitución permite un margen de ocho puntos porcentuales de sobrerrepresentación por partido político y que, tratándose de una coalición, dicho margen puede acumularse por cada uno de los partidos que la integran. Sin embargo, la Suprema Corte determinó que las disposiciones relativas a la representación proporcional no deben interpretarse exclusivamente conforme a su texto literal, sino atendiendo también a su contexto, sus fines y objetivos, así como al pluralismo político que tutelan. Entonces, la interpretación adoptada por el Tribunal Electoral resulta contraria a los principios establecidos por el máximo intérprete constitucional. El Tribunal no tiene facultades para desconocer la jurisprudencia obligatoria del pleno de la SCJN, la cual establece que nuestro sistema electoral debe defender el pluralismo y la representación de las minorías. La sobrerrepresentación está prevista en la Constitución como un límite, no como un derecho, ya que constituye una distorsión de la representación del voto popular.

El problema se recrudece cuando esa sobrerrepresentación se asigna a la mayoría y se le otorgan así los votos necesarios en la Cámara de Diputados para aprobar reformas constitucionales sin el concurso de las minorías. Además, se elimina la posibilidad de que las minorías de esa Cámara promuevan, por sí solas, acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales, ya que no cuentan con 33% de los integrantes exigido por el artículo 105 constitucional. Así, la interpretación que defienden los académicos oficialistas termina siendo contraria al pluralismo; disminuye la representación y capacidad de acción de las minorías, y cimenta la tiranía de la mayoría.

En resumen, en primer lugar, en México sí existe una sobrerrepresentación. En segundo, la interpretación “académica” que pretende justificar esa sobrerrepresentación es contraria a nuestra democracia constitucional. En esto nos falló el Tribunal Electoral. Pero no debemos olvidar que la sobrerrepresentación excesiva constituye una afrenta a la voluntad que expresamos en las urnas. Constituye una violación a nuestro derecho al voto. No es un derecho de la mayoría, es un límite para evitar la acumulación excesiva del poder. Y eso no debemos dejar de decirlo, y sobre todo, debemos recordarlo en la próxima jornada electoral.

*Analista