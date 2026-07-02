Más que un reglamento

Por Luis Wertman*

La seguridad pública no se fortalece sólo con más recursos, más patrullas o más discursos. Se fortalece cuando las instituciones tienen reglas claras, responsabilidades definidas, información confiable, evaluación permanente y coordinación real. Por eso, el nuevo Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública debe leerse como una oportunidad institucional para mejorar la manera en que se organiza, mide y acompaña la política de seguridad.

El SESNSP cumple una función estratégica. No es una corporación operativa, pero sí una instancia clave para ordenar capacidades, generar estándares, administrar información, evaluar, certificar y vigilar que los recursos destinados a la seguridad se usen con responsabilidad.

El Reglamento define una estructura más precisa. Destacan los centros nacionales de estándares, información, desarrollo tecnológico, gestión y vigilancia de fondos, la Academia Nacional de Seguridad Pública, el Registro Público Vehicular y las áreas de planeación, evaluación, asuntos jurídicos y administración.

El primer reto será convertir el Reglamento en resultados verificables. En seguridad, las normas son indispensables, pero nunca suficientes. La diferencia la hace la implementación.

Una oportunidad central está en la información. La seguridad moderna exige datos comparables, actualizados y útiles. No se puede prevenir lo que no se entiende ni corregir lo que no se mide. Si el nuevo diseño fortalece los sistemas de información, la homologación tecnológica y el análisis institucional, será posible avanzar hacia decisiones más inteligentes y menos reactivas.

Otra oportunidad está en la evaluación. La seguridad requiere evaluar por resultados, continuidad, impacto y mejora. Evaluar no debe entenderse como castigo, sino como aprendizaje.

También es relevante la vigilancia de los fondos de ayuda federal. Los recursos públicos para seguridad deben tener trazabilidad, oportunidad y sentido estratégico. Cada peso destinado a capacitación, equipamiento, tecnología, infraestructura o fortalecimiento institucional debe contribuir a una capacidad concreta. La ciudadanía necesita saber que el dinero público produce valor.

La Academia Nacional de Seguridad Pública representa otro espacio decisivo. La seguridad también requiere formación, estándares éticos, actualización constante y liderazgo profesional. La calidad de una corporación se construye desde la selección, la capacitación, la evaluación y la dignificación de quienes sirven.

El Reglamento también abre una conversación sobre tecnología. La transformación digital puede ser una gran aliada si se usa con responsabilidad, protección de datos e interoperabilidad. La tecnología no sustituye el criterio humano ni la ética pública; los fortalece cuando existe claridad institucional.

La lectura responsable debe ser equilibrada. No conviene exagerar sus alcances ni minimizar su importancia. Es una herramienta administrativa con potencial estratégico. Puede mejorar la coordinación, elevar estándares, fortalecer la transparencia y profesionalizar capacidades. Su éxito dependerá de la ejecución diaria, de la cooperación entre instituciones y de la voluntad de convertir procesos en soluciones.

En seguridad, la confianza se construye con hechos y éstos empiezan cuando las instituciones funcionan mejor, cuando la información se vuelve confiable, cuando los recursos se cuidan y cuando cada autoridad entiende que servir es producir resultados.

El nuevo Reglamento puede ser una buena noticia si se convierte en una plataforma de orden, coordinación y mejora. La oportunidad está abierta: pasar de la norma a la capacidad, de la estructura al desempeño y de la administración al servicio público efectivo.

La seguridad se construye todos los días, con instituciones más profesionales, ciudadanos más informados y autoridades más responsables. Ahí está el reto. Y también la oportunidad: que la organización institucional se traduzca en confianza, prevención, mejores decisiones y mejores resultados para las personas.

Hacer el bien, haciéndolo bien.

*Analista