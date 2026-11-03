La llave latina de las urnas en EU

Hoy se llevan a cabo los comicios de mitad de término en Estados Unidos. En estas elecciones, conocidas popularmente como midterms, se definirá el control del Congreso y el rumbo de los dos últimos años de la administración del presidente Donald Trump.

En estos comicios decisivos el voto hispano se consolida como el “bloque pendular” más determinante. La población latina en el país vecino está conformada por unos 70 millones de personas y la mayoría son originarios de México, con 59 por ciento. De acuerdo con la organización American Society/Council of the Americas (AS/COA), más de 35 millones de latinos se encuentran habilitados para votar, lo que representa 15% del electorado nacional. Es preciso indicar que, a lo largo del siglo XXI, han ocurrido dos cambios trascendentales en la población latina en Estados Unidos: el primero es su diversificación y el segundo es que cada año alrededor de 1 millón de latinos nacidos en ese país alcanzan la edad para votar, lo que aumenta la importancia de esta comunidad clave en votaciones.

Según el reporte How Latino Voters Are Experiencing the 2026 Midterm Elections del Pew Research Center, existe un fuerte descontento de este sector hacia las políticas actuales. En un artículo reciente del New York Times firmado por la reportera política Jennifer Medina y la editora en encuestas Ruth Igielnik, el sufragio hispano se decantaría en 61% por los demócratas frente a 31% para los republicanos (cabe recordar que en 2024 fue de 54% para los primeros y de 44% para los segundos). Medina e Igielnik destacan que “los latinos contribuyeron al regreso de Trump a la Casa Blanca, pero los demócratas han recuperado la confianza de los hispanos”.

Concluyen que “los latinos son ahora los votantes indecisos más importantes de Estados Unidos”. Y es que la aprobación del presidente Trump entre los hispanos ha caído, situándose entre 24% y 27 por ciento. Los factores principales son el alto costo de la vida, seguidos del rechazo a las políticas de detenciones y deportaciones, las cuales 66% de la comunidad latina considera que “ha ido demasiado lejos”.

El control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes está en juego. Actualmente, los republicanos controlan ambas cámaras, pero la movilización masiva del voto latino —que ha visto duplicada su participación en el voto anticipado en comparación con elecciones previas— amenaza con romper la hegemonía del partido gobernante. El impacto del sector hispano se concentra con fuerza en 12 de los 38 distritos electorales considerados “clave” para ganar la Cámara de Representantes. Es altamente probable que en estados con un importante volumen migratorio como Arizona, California, Colorado, Florida, Nevada y Texas la comunidad latina definirá la mayoría parlamentaria.

En lo que respecta al estado de California (que si fuera país independiente sería entre la 4° economía más grande del mundo) vive una contienda histórica con la candidatura del demócrata Xavier Becerra, un experimentado político de raíces mexicanas nacido en Sacramento (se desempeñó como fiscal general del estado y secretario de Salud de EU). Un estudio del Instituto de Estudios Gubernamentales (IGS) de la Universidad de California Berkeley revela que el demócrata lidera la carrera con 61% frente a 34% de su oponente, el excomentarista de Fox News, Steve Hilton. De materializarse estos números, Becerra se convertirá en el primer gobernador de origen mexicano electo en la historia de California y el primer mandatario latino en el estado en 151 años.

En estos comicios intermedios de 2026, que marcan un punto de inflexión, el electorado latino muestra una motivación sin precedentes para ejercer su derecho al voto. Tienen el potencial de redefinir las mayorías en el Congreso y de coronar un momento histórico de representación mexicana y latina en el estado económicamente más poderoso de la Unión como lo es California. Las urnas tendrán la última palabra.

*Politólogo. Experto en temas migratorios