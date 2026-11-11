La caída de Trump y sus lacayos

Agosto de 2026, una abogada es atacada por sicarios en La Paz, Bolivia, Nadia Beller sobrevive al ataque y acusa públicamente a su expareja como autor intelectual del crimen. Procesado por autoridades bolivianas, Fernando Cerimedo —operador de la ultraderecha anglo-sionista en América Latina— es la prueba viva del articulamiento de la ultraderecha en la región; de sus vínculos con el narcotráfico; de su rol para facilitar el control de recursos (agua, energía) a EU-Israel; de la capacidad de realizar delitos informáticos en elecciones, y de la amplificación de su mensaje por medio de bots en redes sociales y fake news a través del pasquín La Derecha Diario.

Desde entonces, el aparentemente incontenible crecimiento de la “ola azul” ha menguado; Cerimedo, que operó políticamente en Honduras, Argentina, Bolivia y Chile —donde está bajo investigación penal por la posible comisión de delitos electorales de carácter digital en el marco del Plebiscito Nacional (2020)—, ha sido asesor de los presidentes Javier Milei (Argentina) y Rodrigo Paz (Bolivia), y fue imputado por la operación digital del intento de golpe de Estado en Brasil, cuyo punto álgido fue la irrupción violenta a las sedes del Congreso, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo en Brasilia en enero de 2023. Una burda reedición del asalto al Capitolio por el ala radical del trumpismo en enero de 2021.

Tras la nueva derrota del bolsonarismo a manos de Lula da Silva este 2026, el candidato de Washington, Flávio Bolsonaro, huyó de la justicia brasileña y se fue a refugiar bajo el manto de Trump. Simbólico, y revelador, que tanto el avión usado —un Gulfstream G400— en la operación, como la ruta de escape de Bolsonaro Jr. de Brasil —paso fronterizo terrestre y vuelo privado desde Argentina a Miami (EU) con escala en Guayaquil (Ecuador)—, han sido asociados a narcotraficantes sudamericanos y sus rutas de trasiego hacia Florida.

Un día antes a las midterms, al sur del continente, en Asunción, el Banco Central de Paraguay determinó que Ueno Bank no tenía la solvencia necesaria para continuar sus operaciones. La entidad tenía tres millones de clientes, 46.43% de la población total del Paraguay, seis millones 460 mil; también administraba depósitos de fondos públicos para pensiones y prestaciones sociales por más de 850 millones de dólares.

Ueno Bank, presentado como caso de éxito en la digitalización de la banca sudamericana, tuvo un vertiginoso crecimiento al amparo del poder político; el propio expresidente Gustavo Peña era accionista del holding que operaba el banco. Juzgado políticamente por el Congreso, Peña fue destituido como presidente de la República y posteriormente detenido. Cabe ponderar que el ultraderechismo latinoamericano se ha vendido como experto en finanzas y trading; empero, en la práctica, han resultado vulgares estafadores, rubro en el que Javier Milei se encontraba a la vanguardia tras su participación en el fraude con una criptomoneda, pero Peña le superó con creces.

En la elección intermedia, el trumpismo perdió el voto de los latinos (25%) y de los asiático-americanos (21%); perdió sectores considerados bastión del Partido Republicano, como son los jóvenes de comunidades rurales, donde los apoyos a la Cámara se redujeron de 60 a 50% con respecto a 2024. Los republicanos perdieron Texas, que gobernaban desde hace 35 años, e incluso perdieron apoyos en Florida, que retuvieron con victorias ajustadas.

No ganó el Partido Demócrata, también servil a la agenda sionista impuesta por AIPAC; ganó el rechazo al totalitarismo y el repudio generalizado a Israel y su genocidio, como lo admitió el propio Trump en entrevista posderrota para CBS.

*Analista