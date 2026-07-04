¿Cómo vivimos los niños la fiebre mundialista?

Por Paulo Aguirre*

Las niñas y los niños también disfrutamos de la gran fiesta del futbol; estamos emocionados por ver jugar a nuestras selecciones favoritas. El Mundial que llegó a México, Estados Unidos y Canadá, nos ha cambiado por completo nuestras rutinas y la euforia nos acompaña incluso hasta nuestras escuelas, las cuales cambiaron por completo en las últimas semanas.

En el recreo ya nadie platica de otra cosa que no sea futbol. Ahora los alumnos juegan partidos como si fuera la final de un Mundial y hay quienes toman el papel de narradores de televisión y festejan los goles con alegría. Mientras tanto, en las bancas, otros más arman un mercado para cambiar estampitas, hacen amigos y negocian durante horas para llenar su álbum rápidamente, buscando la estampa más rara de todas.

En las clases, los alumnos negocian con los profesores para que proyecten el partido que todos quieren ver y, si no lo hacen, intentamos convencer a nuestros papás de no ir a la escuela ese día para ver el partido de nuestra selección y al jugador favorito haciendo magia con el balón.

Entre los niños también se habla mucho de cuáles son las selecciones favoritas para conquistar el Mundial. La emoción de ver a México como anfitrión y haber derrotado a Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador, en ronda eliminatoria, llena de confianza a la afición infantil. Después de ganar por primera vez todos sus partidos de la fase de grupos sin recibir un solo gol, siendo la única selección en este mundial que lo ha logrado, los niños mexicanos soñamos con que el Tri llegue muy lejos y consiga un gran resultado en los octavos de final.

Hay quienes apuestan que Argentina volverá a ser campeona o les gustaría verla levantar la copa, ya que la albiceleste sigue teniendo una gran base de aficionados jóvenes gracias a la leyenda, Lionel Messi, y a la ilusión de verlo disputar su último Mundial.

España ilusiona a muchas niñas y niños por el talento de la promesa de Lamine Yamal y el estilo de juego de La Roja. Francia también es una de las favoritas por Kylian Mbappé y por la calidad de los jugadores de los Bleus. Portugal despierta una emoción especial porque Cristiano Ronaldo jugará su último Mundial, y muchos niños sueñan con que la leyenda lusa se despida del torneo más importante levantando el trofeo.

Más allá del resultado, el Mundial y el futbol nos hace convivir con gente que no conocíamos o con compañeros con quienes no hablábamos. Es un mes que nos reúne con nuestros amigos y familiares. También, nos enseña que es un deporte colectivo y que, en el recreo, en las canchas, o donde sea, creamos nuevas amistades jugando futbol. Finalmente, en estas semanas futboleras, el futbol nos une y nos hace olvidar conflictos y diferencias.

*Estudiante de primero de secundaria