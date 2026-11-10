Le estás faltando el respeto a Lord Molécula

Ingenuo, pregunté al aire por qué en las flamantes mañaneras el presidente López Obrador permitía que un personaje raro, desconocido, se refiriera a mí y a otros como integrantes del “cártel de la mentira periodística”. Corría el año 2019. López Obrador no lo detenía. Al contrario: lo disfrutaba. Así conocimos cuál era el papel de Lord Molécula y de un puñado de personajes por el estilo que se presentaban como youtubers independientes, qué sé yo. Nos agredieron sin cesar –y no nos pudieron matar–. Quizá por eso me llamó la atención la defensa que hizo ayer de ese señor y esos señores la presidenta Sheinbaum. La periodista Reyna Haydee Ramírez abordaba un asunto de Puebla. Molécula trató de frenarla. Ella lo bateó y lo acusó de “palero, propagandista; violentador de mujeres que sólo le echa flores a usted, Presidenta”. Fue entonces cuando Sheinbaum le dijo a Haydee: “Le estás faltando el respeto a tus compañeros reporteros”. Vivir para escucharlo. Como sea, en su octavo año, Molécula y los moléculas siguen haciendo lo suyo en Palacio Nacional. ¿Cómo se financiarán? ¿Serán grandes sus ingresos en las plataformas digitales? ¿O sus ventas de publicidad comercial? ¿O vivirán en exclusiva del dinero del gobierno? De ser así, ¿para qué han sido útiles? ¿Qué valor estratégico tiene en 2026 un Lord Molécula? Y si la respuesta fuera “ninguno”, ¿los mantienen por puro cariño?