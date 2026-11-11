No puedo estar más que de acuerdo con el reconocimiento que le hizo ayer la presidenta Sheinbaum a su Gabinete de Seguridad. A Omar, al general Trevilla, al almirante Morales, porque, según esto, en ningún país se han logrado reducir así los delitos. Bienvenida la palmada de la jefa en la familiar mañanera mensual del autoelogio estadístico. El problema surge cuando aparecen otros datos, y esos datos son muy, muy cabrones. El Inegi difundió ayer —tal cual lo marcaba su calendario— dos reportes anuales. En uno, el definitivo de defunciones registradas en 2025, el homicidio doloso volvió a ser la principal causa de muerte entre los jóvenes de 25 a 44 años. Además, la cifra de homicidios dolosos resultó ser considerablemente superior a la de Palacio Nacional: no fueron 24 mil 348 casos, sino 29 mil 488; una diferencia al alza del orden de 20% que exige una explicación seria. En el otro —la Encuesta Nacional de Victimización a Empresas 2026— se resalta que nueve de cada 10 delitos no son denunciados. Sí, nueve de cada diez. Y que uno de cada cuatro establecimientos comerciales reconoció haber sufrido algún tipo de delito: extorsión, robo, asalto. Es un espejo muy, muy cañón como para partir pasteles mañaneros cada mes. Es el espejo del país violento y peligroso que sigue estando ahí. Con sus fauces y su siniestra eficacia: viva, cruel.