¿A cuál Cancún le está yendo mal?

Según las cifras de vuelos programados, Quintana Roo pasará de seis mil 26 vuelos en octubre a siete mil 865 en febrero, lo que representará un incremento de 30.5%; mientras que de 1.15 millones de asientos en octubre se irá a 1.5 millones en febrero, 31% más.

El mayor salto será entre noviembre y diciembre con mil 525 vuelos más, cuando pasarán de siete mil 428 a ocho mil 953 vuelos.

Con estas cifras elaboradas por el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que dirige Andrés Martínez, se confirma que habrá una recuperación del Caribe Mexicano durante el invierno.

¿Eso indica que todos los hoteles, restaurantes y prestadores de servicios estarán boyantes?, los antecedentes indican que no será así.

La hipersegmentación es un fenómeno que tiene más de 20 años desde que las computadoras se volvieron más potentes, crecieron las bases de datos y luego ha habido un boom con las redes sociales y la inteligencia artificial.

Así es que cuando escucho a conocidos decir que a “Cancún y la Riviera Maya les está yendo mal”, para ser justos primero hay que preguntarse a cuál Cancún o Riviera Maya se refieren.

Ciertamente la compactación de vuelos para maximizar las ocupaciones y las tarifas le quitaron asientos en el verano a Quintana Roo a lo que se sumó el cierre de Spirit, todo ello producto de la guerra en Irán y el aumento del precio de la turbosina.

También hubo una caída hasta septiembre de 6.5% en la llegada de turistas internacionales a Cancún por vía aérea, sobre todo de estadunidenses.

Pero en este panorama tan retador, hay segmentos que siguen creciendo de forma importante como el turismo de lujo, el de congresos y convenciones, el de bodas, el de bienestar o wellnes y el de “ropa opcional”, por mencionar algunos.

Hoy están en remodelación en Cancún el Meliá Casa Maya, el Paradisus, el Seadust y está en soft opening el Riu Ventura, mientras que Hyatt Zilara acaba de abrir remodelado tras una inversión de 80 millones de dólares.

Viene también a la Riviera Maya el primer Park Hyatt del mundo que operará en plan todo incluido, lo que es un reto manteniendo los altos estándares de esa marca.

Es sabido que los Hoteles del Grupo Xcaret han tenido durante el año ocupaciones y tarifas por arriba del promedio, con su concepto de la diversión en los parques incluida y ahora con la oferta gastronómica más poderosa de la zona, el único desarrollo que tiene dos restaurantes con estrella Michelin.

Allí está también el St. Regis Costa Mujeres, que ya busca conseguir la primera estrella para algunos de sus restaurantes tan pronto como pueda.

El Caribe Mexicano tiene más de 140 mil cuartos, sólo superado por Dubái y Las Vegas que, por mencionar otro dato, en 2024 padeció una caída de 7.5% en la ocupación de sus cuartos más baratos, aunque los casinos tuvieron ganancias récord de mil 340 millones de dólares.

Orlando tuvo en 2025 un récord de turistas estadunidenses con 76.7 millones, pero el turismo internacional cayó 2.4%.

Cuando se habla de estos megadestinos, ya no es válido generalizar y, además, hoy crece la importancia de qué tan rápido los propietarios y sus directivos pueden alinear su oferta con lo que demandan los mercados segmentados y qué tan fuertes son sus equipos para gestionar.