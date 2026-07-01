Gukesh se desploma del 19 cae a la posición 26

El bajo estado de forma de los últimos meses del monarca mundial Dommaraju Gukesh, su sexto lugar y último lugar con siete resultados adversos en Oslo, se reflejan en la lista oficial de la FIDE correspondiente al mes de julio donde aparece en la posición 26 con 2,717 puntos Elo tras que el mes pasado figuraba en el 19 con 2,752.

El monarca vive una difícil situación cuando tiene el compromiso de poner en juego su corona, en noviembre y diciembre de este año ante el uzbeko Javokhir Sindárov, cuarto lugar del planeta con 2,777, una diferencia de 60 puntos al día de ayer.

Su presencia desde hoy en el Torneo Super Rapidz&Blitz, en Zagreb, Croacia, aunque se trata de la expresión de ajedrez rápido ante nueve adversarios de la elite, acaso pudiera dar un atisbo de su proceso en la recuperación de su estado de forma. La lista manifiesta o mejor dicho valora su última actuación en Oslo, Noruega.

Abre D. Gukesh, con las piezas negras ante Vachier-Lagrave un fuerte gran maestro en el juego rápido. Bajo la situación debe considerarse al GM francés favorito.

Emparejamiento Zagreb de la R-1, con el Elo actualizado al mes de julio: 1) Jorden Van Foreest, Noruega, 2,728 vs 2,764, Anish Giri; 2) Praggnanadhaa, Rameshbabu, India, 2,750 vs. 2,767, Vincent Keymer, Alemania; 3) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán,2,766 vs. 2,651, Bogdan-Daniel, Deac, Rumania; 4) Alireza Firouzja, Francia,2,749 vs. 2,623, Iván Saric, Croacia; 5) Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 2,717 vs. 2,717, Dommaraju, Gukesh, India.

Ronda 2: 1) Gukesh vs Saric; 2) Giri vs Abdusattórov; 3) Keymer vs. Van Foreest; 4) Vachier vs Pragna; 5) Deac vs Firouzja.

Lista oficial de la FIDE con los 50 mejores ajedrecistra del mundo, correspondiente al mes de julio. La nueva generación empuja fuertemente: hay 40 entre los 100 mejores.

1)Magnus Carlsen, Noruega, 2,823; 2) Fabiano Caruana, Estados Unidos, 2,792; 3) Hikaru Nakamura, Estados Unidos, 2,792; 4) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,777; 5) Vincent Keymer, Alemania, 2,767; 6) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2,766; 7) Wesley So, Estados Unidos, 2765; 8) Anish Giri, Países Bajos, 2,764; 9) Arjún Erigaisi, India, 2,757; 10) Wei, Yi, China, 2,757.

11) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 2,750; 12) Alireza Firouzja, Francia, 2,749; 13) Jan Kruzysztof Duda, Polonia, 2,743. 14) Viswanathan Anand, India, 2,739; 15) Ding, Liren, China, 2,738; 16) Ian Nepomniachtchi, Rusia, 2,735; 17) Leinier Dominguez, Estados Unidos, 2,732; 18) Le, Quang Liem, Vietnam, 2,731; 19) Hans Moke Niemann, Estados Unidos, 2,730; 20) Richard Rapport, Hungría, 2,729.

21) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2,728; 22) Levon Aronian, Estados Unidos, 2,724; 23) Shakhriyar Mamedyarov, Uzbekistán, 2,723; 24) Amin Tabatabaei, Irán, 2,722; 25) Nihal Sarin, India, 2,717; 26) Dommaraju Gukesh, India, 2,717; 27) Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 2,713; 28) Yagiz Kaan Erdgmus, Turquía, 2,713; 29) Dmitry Andreikin, Rusia, 2,710; 30) Yu, Yangyi, China, 2,706.

31) Parham Maghsoodloo, Irán, 2,705; 32) Samuel Sevian, Estados Unidos, 2,701; 33) Vidit, Santosh, India, 2,697; 34) Awonder Liang, Estados Unidos, 2,696; 35) Veselin Topálov, Bulgaria, 2,695; 36) Matthias Bluebaum, Alemania, 2,94; 37) Vladimir Fedoseev, Eslovenia, 2,692; 38) Teimour Radjabov, Azerbaiyán, 2,689; 39) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2,685.

40) Wang, Hao, China, 2,684; 41) Peter Svídler, Rusia, 2,682; 42) Andrey Esipenko, Rusia, 2,678; 43) Aravindh, Chitambaram VR., India, 2,677; 44) Peter Leko, Hungría, 2,676; 45) Igor Kovalenko, Ucrania, 2,672; 46) Murali Karthuikeyan, India, 2,668; 47) Pranesh, M, India, 2,666; 48) Pránav V, India, 2,666; 49) Nikita Vitiugov, Inglaterra, 2,666; 50) David Howell, Inglaterra, 2,665; 51) Rustam Kasimdzhanov, Uzbekistán, 2,665.

Otros: 56) Samuel Shankland, Estados Unidos, 2,658; 59 Jeffery Xiong, Estados Unidos, 2,656; 69) José Eduardo Martínez Alcántara, México, 2,650; 70) Volodar Murzín, Rusia, 2,650; 79) Boris Gélfand, Israel, 2,641; 87) Mishra Abhimanyu, Estados Unidos, 2,638; 98) Vassily Ivanchuk, Ucrania, 2,628; 99) Maurizzi Marc´Andria, Francia, 2,628; 103) Alexander Grischuk, Rusia, 2,628.

La Solución.

El monarca negro está en la banda. El Ab1 toca con su Rayos X al rey y naturalmente la casilla h7. La jugada clave es 1. Rf6 Rh8 2. Td8++. Si 1. … Rh6?? 2. Th3++.