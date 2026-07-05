Firouzja, con dos puntos de ventaja; Blitz, Zagreb

En demostración arrolladora el iraní francés Alireza Firouzja se adueña del liderazgo del Torneo Super Rapide&Blitz en Zagreb, Croacia, en su primera fase, con cinco victorias al hilo y un score de +7, =2,-0, empates ante su compatriota Vachier-Lagrave en la R-1 y el neerlandés Anish Giri, en la R-4, en partidos de blitz al ritmo de 5 minutos con 2 segundos de añadido.

Hoy se jugarán las últimas nueve rondas de blitz en un round robin con los colores invertidos.

No es necesario insistir en las diferencias del ajedrez relámpago con el rápido y el ritmo clásico. En la victoria de Firouzja con negras sobre Abdusattórov, una Caro Kaan en 62 movimientos, el Af8 permanece obstruido toda la partida. Los signos de los engines son relativos.

Hoy, Final del XXXIX del Magistral de León. El GM español Jaime Santos Latasa disputará el título al monarca de la edición 2025 el vietnamita Le, Quang Liem.

Santos Latasa (2,615) pasó a la final al vencer al prodigio argentino de 12 años, Faustino Oro (2,497) por 3-1 ( ½, 1-0, 1-0, ½) mientras que Le, Quang Liem (2,633) dominó al GM ruso Kiriil Alexeenko (2,595) por 4-3 (0-1, ½, 1-0, ½, 1-0. 0-1, 1-0).

Tras 9 rondas: 1) Alireza Firouzja, Francia, 8 (+7, =2, -0); 2) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 6 (+5, =2, -2); 3) Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 6 (+4, =4, -1); 4) Anish Giri, Países Bajos, 4 ½ (+1, =7, -1); 5) Bogdan-Daniel Deac, Rumania, 4 ½ (+3, =3, -3); 6) Dommaraju Gukesh, India, 4 (+3, =2, -4); 7) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 3 ½ (+3, =1, -5); 8) Iván Saric, Croacia 3 (+1, =4, -4); 9) Vincent Keymer, Alemania, 3 (+3, =0, -6); 10) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2 ½ (+1, =3, -5).

Blancas: Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2,820. Negras: Alireza Firouzja, Francia, 2,791. Caro Kann, Ataque a la bayoneta, B12. R–18, Super Rapid&Blitz, GCT, Zagreb, 04–07-2026. 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Af5 4.g4 Ag6 5.Ce2 c5 6.h4 Cc6 7.h5 Ae4 8.Th3 h6 9.e6 fxe6 10.Cbc3 Ah7 11.dxc5 Imprecisión de Abdu que abandona el centro. Las negras, con posibilidad de comunicarle energía cinética a sus peones centrales. 11...d4 12.Ca4 Cb4! 13.Ag2 [13.Cxd4–+ Dxd4 14.Ab5+ Rf7 15.Dxd4 Cxc2+–+] 13...Cxc2+ 14.Rf1 Cxa1 15.c6 bxc6 16.Cc5 Dd6–+ 17.Ce4 Db4 18.Cf4 [18.Ad2 Dxb2 19.Cc5 Td8 20.Axc6+ Rf7 21.Ac3 Dc2–+] 18...e5–+ 19.Cg6 Axg6 20.hxg6 Dc4+ 21.Rg1 Dc2 22.De1 Cf6 23.Ad2 Tb8 24.g5 Cd5 25.Dxa1 Txb2–+ 26.Tb3 Txb3?µ Los relojes marcan 47” para las blanca sy 18” para las negras. 27.axb3 hxg5 28.Da6? Rd7?= 29.Db7+?–+ Cc7 30.Aa5 Db1+–+ 31.Af1 Dxe4 32.Dxc7+ Re6 33.Ag2 Db1+ 34.Af1 Alireza resuelve el juego mediaten la simplificación y va a capturar g6 en un final netamente superior en material. 34...Th1+ 35.Rxh1 Dxf1+ 36.Rh2 Dxf2+ 37.Rh1 Df1+ 38.Rh2 De2+ 39.Rg1 Dd1+ 40.Rh2 Dc2+ 41.Rg1 Dxg6 42.Dxc6+ Rf7 43.Dd5+ De6 44.Df3+ Rg8 45.De4 a6 46.Ad2 g6 47.Axg5 Df5 48.Dd5+ e6 49.Dd8 d3 A final de cuentas las blancas pagan caro el abandono del centro. 50.Ae7 e4 51.Rg2 Df3+ 52.Rh2 Df2+ 53.Rh3 Df5+ 54.Rg2 e3 55.Axf8 Dxf8 56.Dxd3 Df2+ 57.Rh1 Df3+ 58.Rh2 Df4+ 59.Rg2 Dg4+ 60.Rh2 Dh5+ 61.Rg3 De5+ 62.Rh4 Blancas abandonan. 0–1.

Blancas: Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2,730.

Negras: Maxime Vachier-Lagrave, Francia, 2,730.

Defensa Siciliana, V. Rossolimo, B52.

R-3–12, Super Rapid&Blitz, Zagreb, Croacia, 04–07-2026.

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.Ab5+ Ad7 4.Axd7+ Dxd7 5.0–0 Cc6 6.c3 d5 7.d3 e6 8.De2 Cge7 9.h4 h5 10.Af4 Cg6 11.Ag3 Ae7 12.Ca3 f6 13.Tad1 Rf7 14.Cc2 Tad8 15.d4 c4 16.Tde1 Tde8 17.exd5 exd5 18.Ce3 Ad6 19.Dc2 Cge7 20.Te2 g6 21.Tfe1 Axg3 22.fxg3 Cc8 23.Ch2 Te4 24.Chf1 The8 25.Cd2 T4e7 26.g4 hxg4 27.h5 f5 28.hxg6+ Rxg6 29.Cdf1 Rg5 30.g3 Te4 31.Th2 Rg6 32.Tee2 Cd6 33.Th4 Dg7 34.Teh2 Txe3 35.Txg4+ 1–0.

Blancas: Faustino Oro, Argentina, 2,497.

Negras: Jaime Santos Latasa, España, 2,615.

Giuoco Piano, Línea principal, C54.

R-2, XXXIX Magistral de León, España, 02–07-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.c3 Cf6 5.d4 exd4 6.e5 d5 7.Ab5 Ce4 8.cxd4 Ab6 9.Cc3 0–0 10.Ae3 Ag4 11.h3 Ah5 12.Dc2 Aa5 13.0–0 Axf3 14.gxf3 Cg5 15.Rg2 Axc3 16.bxc3 Ce6 17.Ad3 g6 18.f4 f5 19.De2 Ce7 20.Rh2 c6 21.Tg1 Rf7 22.a4 b6 23.Tgb1 Dd7 24.Ac1 Tac8 25.De3 Dc7 26.Aa3 Tfd8 27.Ad6 Txd6 28.exd6 Dxd6 29.De5 Td8 30.Rg3 Cg8 31.Ae2 Cf6 32.Af3 Dd7 33.De2 Cxf4 34.Dd2 g5 35.Rh2 Dd6 36.Rh1 Cxh3 37.Te1 g4 38.Ag2 Ce4 39.Axe4 fxe4 40.Te3 Cg5 41.Tg3 Cf3 42.De3 Tg8 43.Rg2 Ch4+ 0–1.