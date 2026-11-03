Estambul, sede Mundial ajedrez rápido y de blitz

Rapidez y lucha son componentes excitantes, de vivos colores, del deporte. Desde los albores de este siglo el ajedrez rápido y el blitz dieron un enorme salto: de ocupar un segundo plano se proyectaron a un estrato superior de interés tanto en calidad, como espectáculo y estímulo crematístico para los profesionales. La Federación Internacional de Ajedrez FIDE que preside Timur Túrlov, multimillonario, 38 años, originario de Moscú y de nacionalidad kazaja desde 2022, -y para fortuna del ajedrez mundial seguidor de las ideas del ruso Arkady Dvorkovich, ex titular de FIDE-, anunció ayer a Estambul, Turquía, sede de los Campeonatos Mundiales de Ajedrez Rápido y de Blitz, Open y mujeres, a celebrarse, como ha sido costumbre, durante la última semana de diciembre.

Turquía es un país en auge ajedrecístico. Ocupa la posición 17 del planeta entre 206 Federaciones Nacionales o países afiliados a FIDE. Tiene la experiencia de haber organizado en 2012 la XL Olimpiada de Ajedrez por equipos y el año pasado, en 2025, organizó con todo el confort y condiciones espléndidas de competencia los Campeonatos Mundiales Juveniles, de Ajedrez Rápido y Blitz. Su principal jugador es un prodigio de 15 años de edad Yagiz Kaan Erdogmus acaso el de mayor talento de la nueva generación y con perspectivas de disputar la corona mundial de primer nivel en un par de ciclos máximo. Aparece en la posición 21 del mundo con 2,719 con un brillante historial. En mayo de 2024 rompió el récord mundial de la puntuación más alta, con 2,569 puntos Elo, que poseyó durante 35 años la GM magyar Judith Polgar y ese año consiguió el título de Gran Maestro a la edad de 12 años, 9 meses y 29 días.

En enero de este año fue invitado a la catedral del Tata Steel de Wijk aan Zee y finalizó en sexto lugar. En julio pasado batió en el Torneo de Biel al prestigioso gran maestro peruano mexicano José Eduardo Martínez Alcántara y se mantuvo invicto en este torneo cuadrangular ante el vietnamita Le, Quang Liem, y ante el armenio estadounidense Levon Aronian.

Otro notable exponente de Turquía es el GM Ediz Güdel, de 18 años. Ocupa la posición 70 del mundo con 2,649 puntos Elo.

Viswanathan Anand ganó el Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido en 2003. Desde 2012 se realiza año con año excepto en 2020 por la pandemia. Magnus Carlsen es el máximo ganador con 5 títulos, 2,014, 2,015, 2019, 2,022 , 2,024 compartido en Nueva York con el ruso Ian Nepomniachtchi, (por voluntad del noruego) y 2,025. Es el campeón defensor. En blitz ha habido nueve monarcas: Carlsen lo ha obtenido en ocho ocasiones y Alekxander Grischuk en 3. Sólo tres jugadores han sido campeones de Rápido y Blitz, Carlsen. el ucraniano Vassily Ivanchuk y el ucraniano-ruso Sergey Karjakin.

Se estima que cerca de medio millar de ajedrecistas de cerca de 200 países asistirán a Estambul. El ajedrez rápido se juegan al ritmo de 15 minutos con añadido de 10 segundos en 13 rondas y el blitz se disputa en 19 rondas al ritmo de tres minutos el total de la partida con un añadido de dos segundos.

La FIDE y la Federación de Turquía, cuentan con el patrocinio del mecenas kazajo Timur Túrlov, dueño de la compañía Freedom Holding Corporation y poseedor de una fortuna de más de 7,500 millones de euros. En breve la FIDE dará a conocer el programa general del certamen.

La Solución. Mikhail Botvinnik (17 de agosto de 1911 – 5 de mayo de 1995), el sexto campeón mundial de la historia, dejó una rápida constancia de su brillante talento, a los 12 años aprendió a jugar ajedrez y dos años después derrotaba al cubano José Raúl Capablanca, monarca mundial, durante una exhibición de partidas simultáneas. Fue un analista profundo del juego. Convirtió el tablero en un laboratorio en la investigación sistemática de la apertura, el medio juego y el final; estudioso de la estructura de los peones y con notable influencia en el desarrollo del ajedrez en la URSS y en la preparación de varias generaciones y formador de los campeones Anatoly Kárpov, Garri Kaspárov y Vladimir Kramnik. Sus métodos de rigurosa y sistemática preparación fueron seguidos en la URSS y en el resto del mundo.

Realmente no es difícil la línea, es una secuencia sorprendente de jaques con mate: 1.g4+ Rh4 2.Ah6!! (se amenaza Dh2++. Las negras están obligadas a la captura) 2...Dxh6 3.Dh2+ Rg5 4.Dd2+ Cf4 5.Dd8++.