Praggnandhaa empata con Firouzja en Zagreb
COMBINACIÓN DECISIVA. El astro Nodirbek Abdusattórov ha jugado 33. Td1-d5! tras visualizar una combinación de cuatro movimientos con la que va a derrotar al francés Alireza Firouzja en la R-8 del Super Rapid&Blitz de Croacia.
Arturo Xicoténcatl.
Rey y dama
El gran maestro indio Praggnandhaa, Rameshbabu hilvana tres victorias en la última sesión de ajedrez rápido del Torneo Chess Rapid&Blitz de Zagreb, Croacia, y alcanza al francés Alireza Firouzja en el liderazgo con 6 puntos reales.
Praggnandhaa derrotó al croata Iván Saric, al rumano Bogdan-Daniel Deac y finalizó su actuación con otra victoria sobre el prestigioso neerlandés Anish Giri.
El triunfo de Praggna sobre Saric, aún cuando se trata de una partida que se jugó al ritmo de 25 minutos con 10 segundos de añadido, puede aportar enseñanza o reafirmar ideas teóricas sobre el final de Torre y peones.
Fioruzja declinó en la fase final. Empató con Van Foreest en la R-7, perdió la siguiente partida ante el astro uzbeko Nodirbek Abdusattórov, y terminó tablas ante el monarca mundial Dommaraju Gukesh.
Abdusattórov, con las piezas blancas, batió a Firouza en 40 movimientos de una Italiana al explotar la estructura de peones en el medio juego. Firouzja hizo una ruptura central y su ejército, con el rey centralizado y vulnerable, quedó con 4 islas de peones contra dos bloques sólidos del uzbeko,
Un par de escarceos tácticos no pudieron contrarrestar la energía de un torre blanca y el caballo cuyo salto final con un golpe amenazador de doblete permitió la captura de un peón y el avance de otro hacia la octava.
Clasificación final R-9: 1) Praggnandhaa, Rameshbabu, India, 6 puntos reales. 2) Alireza Firouzja, Francia, 6; 3) Maxime Vachier-Lagrave, Francia, 5 ½; 4) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 5 ½; 5) Vincent Keymer, Alemania, 5; 6) Dommaraju Gukesh, India, 5; 7) Anish Giri, Países Bajos, 4; 8) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 3 ½; 9) Bogdan-Daniel Deac, Rumania, 3 ½; 10) Iván Saric, Croacia, 1 punto real.
Resultados R-7: 1) Abdusattórov ½ Gukesh; 2) Anish Giri ½ Keymer; 3) Firouzja ½ Van Foreest; 4) Deac 0-1 Vachier-Lagrave; 5) Saric 0-1 Praggnanandhaa.
Ronda 8: 1) Praggnanandhaa 1-0 Deac; 2) Van Foreest 1-0 Saric; 3) Vachier-Lagrave ½ Anih Giri; 4) Gukesh ½ Keymer; 5) Abdusattórov 1-0 Firouazja.
Ronda 9, última: 1) Keymer ½ Vachier-Lagrave; 2) Firouzja ½ Gukesh; 3) Saric 0-1 Abdusattórov; 4) Deac 0-1 Van Foreest; 5) Anish Giri 0-1, Praggnanandhaa.
Blancas: Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2,686. Negras: Alireza Firouzja, Francia, 2,748. Apertura Italiana, línea de Polerio, C58. R-8, Super Rapid&Blitz, GCT, Zagreb, Croacia, 03–07-2026.
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Cf6 4.Cg5 d5 5.exd5 Ca5 6.Ab5+ c6 7.dxc6 bxc6 conocido inicio que conduce a una igualdad en la apertura. 8.Ad3 Cd5 9.h4 Dc7 10.Cc3 h6 11.Cf3 Ad6 12.Ce4 f5 13.Cxd6+ Dxd6= 14.Ae2 c5 15.Ab5+ Ad7 16.Axd7+ Rxd7 17.d3 e4??+- Un grave error de carácter estructural que va a dejar a las negras con cuatro islas de peones, en teoría débiles. 18.dxe4 fxe4 19.Ch2+- Rc7 20.0–0 Cc6 21.c4 Movimiento con el propósito de simplificar con la idea de atacar posteriormente las debilidad de los peones centrales y a7 y g7. 21...Cdb4 22.Dxd6+ Rxd6 23.Af4+ Re6 24.Tae1 Rf5 25.Ad2 The8 (25...Cxa2 26.g4+ Rf6 27.Txe4 The8 28.g5+ hxg5 29.Axg5+ Rf7+-) 26.f3 exf3 27.Cxf3 Rg4? 28.Ac3 Cd3 29.Td1 Tad8 30.Axg7 Rh5 31.Af6 Td7 32.Ce1 Cde5 33.Td5! Abdu visualiza una combinación con final muy superior. 33...Txd5 34.cxd5 Cd4 35.Axe5 Txe5 36.Cd3 Te8 37.Cxc5 Rxh4 38.d6 Rg3 39.d7 Te5 Con imagen de mate, pero: 40.Ce4+! Rinde negras. Si Txe4 41.d8D Ce2+ 42.Rh1 Th4+ 43.Dxh4++- 1-0.
Blancas: Iván Saric, Croacia, 2,595. Negras: Praggnanandhaa, R. India, 2,690. Caro Kann, B13. R-7, Rapid, Zagreb, 03–07-2026. 1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Cf3 Cc6 5.c3 Af5 6.Db3 Dd7 7.Ch4 Ae6 8.Ad3 f6 9.f4 Af7 10.f5 0–0–0 11.0–0 g5 12.Cf3 h5 13.Ca3 Ch6 14.Ad2 e6 15.fxe6 Axe6 16.Da4 Rb8 17.b4 h4 18.b5 Ce7 19.c4 dxc4 20.Cxc4 h3 21.Ae1 Cef5 22.Af2 Ad5 23.g4 Cd6 24.Ag3 Cxg4 25.Cfd2 b6 26.Af5 Db7 27.Axg4 Axc4 28.Axh3 Axf1 29.Axf1 f5 30.Ag2 Dh7 31.Cc4 f4 32.Ce5 Tc8 33.Af2 Ce4 34.Cc6+ Txc6 35.bxc6 Dxh2+ 36.Rf1 f3 37.c7+ Dxc7 38.De8+ Dc8 39.Dxc8+ Rxc8 40.Axf3 Cd2+ 41.Re2 Cxf3 42.Rxf3 Rd7 43.a4 Ab4 44.Rg4 Th2 45.Ae3 Re6 46.Rxg5 Rd5 47.Rf4 Th3 48.Af2 Tb3 49.Ae3 Ac3 50.Th1 Axd4 51.Th5+ Rc4 52.Axd4 Rxd4 53.a5 Rc4 54.Th7 Ta3 55.Tc7+ Rb4 56.Txa7 Txa5 57.Tb7 b5 58.Re3 Rb3 59.Rd2 b4 60.Tb8 Ta2+ 61.Rc1 Ta1+ 62.Rd2 Tb1 63.Tc8 Rb2 64.Tc2+ Ra3 65.Tc8 b3 66.Th8 Tg1 67.Ta8+ Rb2 68.Tb8 Tg7 69.Tb6 Td7+ 70.Re1 Rc2 71.Tc6+ Rb1 72.Tb6 b2 73.Re2 Ta7 74.Rd2 Ra2 0–1.