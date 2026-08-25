Praggna y Caruana toman Ventaja sobre So y Keymer en GCT por 19-9 y 18-12

El prodigioso gran maestro indio Praggnanadhaa, Rameshbabu adelanta al alemán Vincent Keymer por 19-9 puntos y Fabiano Caruana, segundo mejor ajedrecista del planeta en puntuación Elo spera a su compatriota Wesley So, de Estados Unidos, por 18-12, en el tercer día de competencia de la fase eliminatoria de la final del Grand Chess Tour que se realiza en Saint Louis bajo un atractivo formato de partidas de ajedrez clásico, rápido y blitz con diferentes puntuaciones en el valor de la victoria y el empate.

El score de los matches muestra A) Praggnandhaa vs Keymer: en clásico ½, 1-0 en ritmo de 90x40, más 30 minutos y añadido de 30 segundo; en rápido 2-0, en juegos de 25 minutos con 10 segundos adicionales; y en blitz, 1-3, al ritmo de 5 minutos con 2 segundo. La secuencia: clásico ½,1-0; rápido 1-0, 1-0; y blitz 1-0, 0-1, 0-1, 0-1.

Mientras que en el choque Caruana – Wesley So el cuadro de lucha muestra: ½, ½; 1-0, ½; y ½, 1-0, ½, 1-0.

Las partidas reflejan alta clase salteadas de errores. El gran maestro Peter Svídler, ocho veces campeón nacional de Rusias, uno de los prestigiosos comentaristas en el Club Saint Louis, de Saint Louis, expresó durante la segunda sesión: “Los ajedrecistas están muy, cansados” a manera de explicaciones de algunos acontecimientos en el tablero.

Sin considerar la actividad de los cuatro protagonistas en el mes de julio o anteriores, en agosto jugaron 27 partidas de ajedrez rápido y blitz en Saint Louis, más nueve juegos de ajedrez clásico en la XIII Copa Sinquefield en la misma sede, más ocho en los últimos tres días en la final del Gran Chess Tour, se reflejan en el cansancio al través de algunos movimientos.

La tensión, el desgate físico, tantas horas de concentración mental en la parida viva y en el estudio preparatorio que acostumbran realizar previo al combate cobra factura.

Hace unos meses el GM francés Máximo Vachier-Lagrave, en entrevista en el programa de televisión Le Déclic, declaró crudamente que el ajedrez profesional, el de elite, “destruye el cerebro; no es bueno para la salud”.

Como la mayoría de lo existente en el universo el ajedrez como casi todas las actividades arroja su luz y sombra. El eminente finado pedagogo Mark Dvoreksky cita en Secretos del juego Posicional, una frase de Vasil Skander: “La maestría del artista reside en su capacidad de obliga a la razón a actuar al más alto nivel de la intuición”.

En muchas partidas los GM juegan por intuición, con el piloto automático afinado en el estudio. Pero con la aparición de la computadora y los módulos de cálculo, el elevado nivel competitivo, no es suficiente la intuición, el conocimiento de chunks, ni la memorización de centenares de líneas. Tanta inmersión genera desgaste nervioso, físico, sicológico produce fatiga. Un pestañeo en la concentración lo acompaña en imprecisión, error y derrota. Y esto repercute en el estado síquico del ajedrecista.

Ya Reti en los albores del siglo XX señalaba cómo algunos grandes maestros del tablero sufrían tanto la derrota que dejaban de comer.

Un problema social brota cuando algunos jugadores de nivel medio giran, como insectos alrededor de la llama, en el embrujador irresistible el juego rápido y blitz. Muchos GM armonizan su tiempo ajedrecístico de manera profesional con el estudio profesional universitario, matemáticas, idiomas…

No tardará mucho en ajedrez como ocurrió en otros deportes, por ejemplo en maratón, en que los actores se den cuenta de la necesidad reducir el esfuerzo tan continuo con el fin de lograr mejores actuaciones.

Blancas: Praggnandhaa, R, India, 2701.

Negras: Vincent Keymer, Alemania, 2637.

Defensa Pirc, D07.

R–1, Rápido, Grand Chess Tour, Saint Louis, 23–08-2026.

1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 e5 4.dxe5 dxe5. 5.Dxd8+ Rxd8 6.Ac4 Re8 7.Ad2 Ad6 8.0–0–0 a6 9.f4 Cc6 [9...exf4 10.e5 Axe5 11.Te1 Cfd7 12.Cd5 Rd8 13.Cxf4+-] 10.Cf3 Ag4 11.Tde1 Axf3 12.gxf3 Cd7 13.Cd5 Cd4 14.Ac3 Ce6 15.f5 Cec5 16.a3 c6 17.Ce3 b5 18.Aa2 Ca4 19.Ad2+- h5 20.Thg1 Rf8 21.Td1 Ac5 22.Tg2 Td8 23.Ab4 Th6+- 24.Tgd2 Axb4 25.axb4 Cab6 26.c4 bxc4 27.Cxc4 Cxc4 28.Axc4+- Re7 29.Axf7 Thh8 30.Ac4 Cf6 31.Tg1 Th7 32.Txd8 Rxd8 33.h4 Rc7 34.Axa6 Rb6 35.Ac4 Ce8 36.Rc2 Th8 37.Af7 Cd6 38.Txg7 Cb5 39.Rd3 Cd4 40.Re3 Cc2+ 41.Re2 Rb5 42.Ag8 Rxb4 43.Tg6 Rc5 44.f6 Cd4+ 45.Re3 Rd6 46.Ac4 Rc5 47.f7 Tb8 48.b3 Ta8 49.Tg8 1–0. Negras abandonan.