Nepo vence a Sindárov y a Vachier 1-0 a Firouzja en Tech Mahindra

Dos figuras emblemáticas de la generación del siglo XXI, el uzbeko Javokhir Sindárov, 20 años, y el turco Yagiz Kaan Erdogmus, de 16, muerden el polvo de la derrota en la segunda fecha de ajedrez rápido del Tech Mahindra Global Chess, que se realiza en Bengaluru, India con seis equipos integrados por luminarias de la elite.

Nepo vence a Sindárov, por tiempo, en final de torres y empata con Carlsen. Y Erdogmus cae con blancas ante Mamedyarov, al fallar una ofensiva en flanco de rey luego de jugar impreciso en el apuro de tiempo, en final superior del azerbaiyano (R, T y peón – R, T, C y A).

1) Gambitos americanos: Javokhir Sindárov, Nihal Sarin, Daniil Dúbov, Bibisara Assaubayeva, Mar Andria Maurizzi y la MI Sara Khadem: 6 puntos por match y 31 por partidas; +2, =0, -1.

2) Grandes Maestros del Ganges: Ian Nepomniachtchi, Levon Aronian, Leinier Domínguez, MI Polina Shuvalova, MI Stavroula Tsolakidou y León Luke Mendonca. (6 - 25); +2, =0, 3) Pipers Alpinos: M. Carlsen, A. Giri, S. Vidit, Divya Deshmuk, Humpy Koneru, Volodar Murzin: (+6 – 21); +2, =0, -0.

4) Maestros Airlearn Mumba: (3 – 24): +1, =0,-2.

5) Alaskan Knights: (3 – 15); +1, =0, -1.

6) . Reyes Continentales: (0 – 23); +0, =0, -3.

Blancas: Maxime Vachier-Lagrave, Francia, Maestros Airlearn Mumba, 2,706.

Negras: Alireza Firouzja, Francia, Reyes Continentales Treveni, 2,748.

Siciliana, Najdorf, B90.

R-3, Tech Mahindra GC, Bengaluru, India, 06–09-2026.

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Ae3 e5 7.Cb3 Ae7 8.f3 Ae6 9.Dd2+=. Posición teórica. Hay más de 2,000 juegos magistrales registrados. 9...h5 Acaso un poco mejor Cbd7 que cumple con el desarrollo. El lance puede ser una advertencia ofensiva en flanco de rey mediante Ch7, seguido de g5 si el rey blanco enroca en corto. 10.Ae2 Cbd7 11.Cd5 Ponomariov con blancas y Karjakin con negras han jugado tres veces esta posición que. entre ellos, fue de tablas. 11...Axd5 12.exd5 Dc7 13.Tc1 0–0 14.0–0= a5 Una jugada conforme al espíritu de la Siciliana con las negras: manifestación en flanco de dama. 15.c4! Excelente lance que representa, en teoría ventaja posicional. Si las negras jugaran con apoyo b5 tendremos 2–1 en flanco dama, favorable a las blancas. 15...a4 16.Ca1 Ch7 17.Cc2 Dd8 18.f4 exf4 19.Axf4 La ventaja estructural de las blancas es clara: mayoría en flanco dama y objetivos de ataques en b7 y d6. Cuentan además con la pareja de alfiles. 19...g6 20.Cd4 Ag5 21.Cb5= Ta6 22.Tce1 [22.Tc3 Al estilo Kárporv, con la idea de trasladarla a flanco de rey. 22...Axf4 23.Dxf4 Dg5 24.Dxg5 Cxg5 25.Axh5 gxh5 26.Tg3] 22...Cc5 23.Ad1 Axf4 24.Txf4 Dd7 [Era mejor desarrollar con amenaza 24...Db6 25.Te3 (25.Dd4? Cd3 26.Dxb6 Txb6 27.Tef1 Cxf4–+) 25...f5 26.Ac2 Cf6 27.h3 Cce4 28.De1+=] 25.Ac2!+- Taa8 [25...f5 26.Cd4 Taa8 27.b4 axb3 28.axb3 Cf6 29.b4 Cce4±] 26.Tff1 Tae8+- 27.Df4 Txe1 28.Txe1 Te8 No parece muy conveniente la propuesta de intercambio pues eleva la vulnerabilidad del peón d6. Y al caer, el peón blanco d5 se convierte en el potencial criminal peón libre. 29.Txe8+ Dxe8 30.h3 De1+ 31.Rh2 De5? [31...De2 32.Cxd6 Dxc2 33.Dxf7+ Rh8 34.De8+ Rg7 35.De7+ Rg8 (35...Rh6?? blancas darían mate en cinco: 36.Cf7+ Rg7 37.Cg5+ Rh6 38.h4 Dxg2+ 39.Rxg2 Cxg5 40.hxg5++) 36.De8+=] 32.Dxe5 dxe5 En la escena el peón libre d5. 33.Cc3 a3 34.b4 Ca6 35.b5 Cc5 36.Ce4 Cd7 37.c5 Rf8 38.c6 bxc6 39.bxc6 [39.dxc6 Cb6 40.Ab3 Re7 41.Cc3 Cf6 42.h4+-] 39...Cb6 40.d6 f5 41.Cc5 Cf6 [41...Re8 42.c7 Cf6 43.Aa4+ Rf7 44.d7+-] 42.c7 Negras rinden. 1–0.

Blancas: Ian Nepomniachtchi, Rusia, 2,729.

Negras: Javokhir Sindárov, 2,732.

Ruy López, C76.

R-3, Tech Mahindra, 06.09.2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 d6 5.0–0 Ad7 6.c3 Cf6 7.d4 g6 8.Te1 Ag7 9.h3 0–0 10.Cbd2 exd4 11.cxd4 Cb4 12.Axd7 Dxd7 13.Cf1 c5 14.a3 Cc6 15.d5 Cd4 16.Cxd4 cxd4 17.Dxd4 Tfe8 18.Dd3 Db5 19.Dxb5 axb5 20.f3 Cxd5 21.Td1 Cb6 22.Ae3 Cc4 23.Ad4 Cxb2 24.Axg7 Cxd1 25.Ad4 b4 26.Txd1 bxa3 27.Ce3 Tec8 28.Rf2 b5 29.Cd5 Tc2+ 30.Rg3 Rf8 31.Af6 a2 32.Cb6 Te8 33.Txd6 b4 34.Cd7+ Rg8 35.Ta6 b3 36.Ad4 b2 37.Cf6+ Rf8 38.Axb2 Txb2 39.Cxe8 Rxe8 40.f4 Rd7 41.f5 gxf5 42.exf5 Rc7 43.Rh4 Rb7 44.Ta3 Txg2 45.Rh5 Rb6 46.Rh6 Rb5 47.Rxh7 Rb4 48.Ta7 Rb3 49.Tb7+ Rc2 50.Tc7+ Rb1 51.Tb7+ Tb2 52.Ta7 Tf2 53.Tb7+ Rc2 54.Ta7 Rb3 55.Tb7+ Rc2 56.Ta7 Rb3 57.Tb7+ Rc4 58.Ta7 Rd5 59.Rg7 Re5 60.Ta5+ Rd6 61.Rf6 Th2 62.h4 Negras rinden 1–0.