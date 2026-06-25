Mía Guzmán pierde final igualado en Mundial Sub 14

El final es un océano de posibilidades combinatorias. Presenta el espejo de una superficie o el furioso oleaje de una corriente marina en el hemisferio austral. Una de las promesas del ajedrez doméstico Mia Fernanda Guzmán García perdió ayer un final de dama y peones ante la letonesa Milena Galevska al entrar en la difícil recta fina del Campeonato Mundial Juvenil FIDE, que reúne a más de 700 jugadores de 83 países.

Perdió en un final equilibrado de 68 movimientos, de un Gambito de Dama aceptado, en pugna y carrera de peones en las que imperó el cálculo y en un final con la aparición de las damas en la que blancas tuvieron la oportunidad e iniciativa de coronar primero y actuar a la ofensiva.

No está por demás insistir en el estudio de los finales teóricos y artísticos. El estudio es una relación múltifactorial, como una cenefa o la composición de los colores del arco iris: una secuencia indivisible del estudio de la teoría, afinación del cálculo analítico, la familiarización con posiciones, que algunos llaman chunks, de tal manera que en el tablero agonal se identifiquen no sólo los rasgos posicionales y se exprese la técnica sino además aparezca y se manifiesta la intuición en situaciones complejas. Añada la gestación del tiempo.

Viene por asociación de ideas la famosa partida que sostuvieron en la Olimpiada de Varna 1962 el Patriarca Mikhail Botvinnik con el genio norteamericano Bobby Fischer. Un final de torres y peones con ventaja material del estadounidense.

Era el tiempo cuando se suspendían las partidas. Botvinnik estaba perdido. Un grupo de jugadores lo auxilió durante la noche. Y Geller, extraordinario GM con score de 5, -1, =2 sobre Fischer, halló la jugada excepcional que salvó a Botvinnkik de la derrota.

Tomo lo que aparece en Mis Geniales Predecesores, volumen 4, página 313, lo que Kaspárov atribuye a Fischer de aquella experiencia. Se toma de una carta de Bobby a su amigo Bernard Zuckerman: “La primera parte del torneo la jugué bien, pero en la segunda parte cometí una pifia tras otra. Botvinnik podía haberse rendido en nuestra partida, pero caí en la más evidente y estúpida chorrada que puedas imaginar.

“Durante toda la partida parecía que estaba muriéndose. Suspiraba, la cara se le ponía de todos los colores y tenía el aspecto de alguien que van a llevarse en camilla. Pero… cuando me equivoqué y me cazó en la trampa, entonces volvió a ser el viejo Botvinnik. Sacó pecho y se puso a pasear en torno a la mesa como si fuera un gigante…”

La partida se jugó el 16 de septiembre en Varna, Bulgaria. Terminó en tablas. Hay versiones de que Fischer no llegó en su mejor forma tras su memorable actuación en en el Interzonal de Estocolmo enero-febrero de 1962. Tenía 18 años y alcanzó el ápex de su carrera deportiva en cuanto valoración medida en Elo.

Con el resultado adverso la prometedora ajedrecista Mia Fernanda Guzman García, de 13 años, desciende de la posición 15 la 23 con 6 puntos. La líder es la jugadora azerbaiyana Zahra Allaverdi con 7 ½ puntos reales.

Campeonato Mundial de Bullet. Una hora de juego con partidas de un minuto. Hoy semifinales enfrentan Firouzja vs Nihal Sarin y Arjun Erigaisi vs. Andrew Tang.

Los favoritos Firouzja ganó 11 ½ - 3 ½ a Howen Xue y en cuartos de final a Ediz Gurel por 10-7; y Erigaisi dominó a Paravyan por 9-7 y a Tuan Minl Le por 12-9.

Blancas: Milena Galievska,, 1864.

Negras: Mia Fernanda Guzmán García, México, 1,939.

Gambito de Dama aceptado, V del cambio, D36.

R-9, Campeonato Mundial Juvenil FIDE, Sub 14, Montesilvano, Italia, 24–06-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 d5 4.cxd5 exd5 5.Ag5 Ae7 6.e3 0–0 7.Ad3 Te8 8.Dc2 h6 9.Ah4 c6 10.Cge2 Ce4 11.Axe7 Dxe7 12.0–0 Cd7 13.Tfe1 Cdf6 14.f3 Cxc3 15.Cxc3 Ad7 16.a3 c5 17.dxc5 Dxc5 18.Df2 Te7 19.e4 Dxf2+ 20.Rxf2 dxe4 21.Cxe4 Cxe4+ 22.Txe4 Rf8 23.Tae1 Te6 24.Txe6 Axe6 25.Ae4 Td8 26.Axb7 Tb8 27.Ae4 Txb2+ 28.Te2 Tb6 29.f4 Re7 30.Ad5 Rd7 31.Axe6+ Txe6 32.Te3 Rd6 33.Tb3 Te7 34.Rf3 Rc5 35.g4 Rc4 36.Tb4+ Rd3 37.f5 g5 38.Tb3+ Rd4 39.Tb4+ Rd3 40.Tb3+ Rd4 41.a4 Tc7 42.a5 f6 43.Te3 Tc3 44.Txc3 Rxc3 45.Re4 Rc4 46.a6 Rc5 47.Re3 Rb6 48.Rd4 Rxa6 49.Rd5 Rb5 50.Re6 a5 51.Rxf6 a4 52.Rg6 a3 53.f6 a2 54.f7 a1D 55.f8D Da6+ 56.Rh5 Da2 57.Db8+ Rc6 58.Rxh6 Dd2 59.Dc8+ Rb6 60.De6+ Rb7 61.De7+ Rb6 62.h3 Dd3 63.Df6+ Rc7 64.Dg7+ Rb8 65.Dg8+ Rc7 66.Dh7+ Dxh7+ 67.Rxh7 Rd6 68.Rg6 1–0.