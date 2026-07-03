Firouzja toma ventaja de 1 ½ puntos en Rapid Zagreb

No sólo en el ajedrez rápido y en el encandilante blitz se marca una clara diferencia con el ajedrez clásico. Las derrotas en partidas de corto tiempo no sumergen a nadie en frustración profunda como suele suceder cuando un maestro cae en la modalidad de clásico. Hace apenas dos domingos que Alireza Firouzja, segundo del planeta en ritmo rápido, en cuanto a fuerza Elo, sufrió diez derrotas al hilo en la Grand Final del Campeonato organizada por Chess.com al ritmo de 60 segundos la partida de manos del GM indio Nihal Sarin. Ayer logró su tercera y cuarta victoria en seis oportunidades y ocupa el primer lugar invicto, con 5 puntos en el Super Rapido de Zagreb, Croacia, al dominar el alemán Vincent Keymer en la R-4 y al indio Rameshbabu Praggnanandhaa. En un certamen con diez grandes maestros de la elite en un round robin al ritmo de 25 minutos el total de la partida con 10 segundos de añadido.

El Torneo ofrece un premio global de 200,000 dólares de los cuales 50,000 corresponde al ganador; 40,000 al segundo y 30,000 al tercero. La competencia concluye hoy con tres rondas en ajedrez rápido. Y continuará dos días, finaliza este domingo, con el torneo de Blitz conocido también como bombardeo aéreo, como parte del Grand Chess Tour, al ritmo de 5 minutos con añadido de 02 segundos, en torneo a doble vuelta.

La diferencia de 1 ½ puntos de ventaja en la clasificación general, sobre el francés Vachier-Lagrave, el rumano Bogdan Daniel Deac, y el monarca mundial Dommaraju Gukesh, cuando faltan las tres últimos, parece enorme, definitiva. Sin olvidar que en esta modalidad con frecuencia se alternan las rachas de victorias y las secuencias de partidas perdidas.

Gukesh, de 20 años de edad, tras perder en la R-4 ante el rumano Deac, consiguió dos buenas victorias sobre lo grandes maestros neerlandeses Jorden Van Foreest en la R-5 y Anish Giri en la R-6.

Van Foreest parece bajo de forma. Sólo tiene dos empates y cuatro resultados adversos.

Clasificación después de la Ronda 6: 1) Alireza Firouzja, Francia, 5 puntos reales. 2) Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 3 ½; 3) Bogdan-Daniel Deac, Rumania, 3 ½; 4) Vincent Keymer, Alemania, 3 ½; 5) Dommaraju Gukesh, India, 3 ½; 6) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 3; 7) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 3; 8) Anish Giri, Países Bajos, 3; 9) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 1; 10) Iván Saric, Croacia, 1 punto.

Resultados R-4: 1) Praggna 1-0 Van Forest; 2) Vachier ½ Abdusattórov; 3) Keymer 0-1 Firouzja; 4) Giri ½ Saric; 5) Gukesh 0-1 Deac.

Ronda 5: 1) Firouzja ½ Vachier; 2) Van Foreest 0-1 Gukesh; 3) Deac ½ Anish Giri; 4) Abdusattórov 1-0 Pragnanandhaa; 5) Saric 0-1 Keymer.

Ronda 6: 1) Keymer ½ Deac; 2) Praggnanandhaa 0-1 Firouzja; 3) Vachier ½ Saric; 4) Gukesh 1-0 Giri; 5) Van Foreest ½ Abdusattórov.

Emparejamiento Rond 9, última: 1) ¡Abdusattórov vs Gukesh! 2) Anish Giri vs Keymer; 3) Firouzja vs. Van Foreest; 4) Deac vs. Vachier; 5) Saric vs. Praggnanandhaa.

Blancas: Vincent Keymer, Alemania, 2,627.

Negras: Alireza Firouzja, Francia, 2,748.

Apertura Inglesa, A15.

R-4, Torneo Rapid& Blitz, Grand Chess Tour, Zagreb.

1.Cf3 d5 2.g3 Cf6 3.Ag2 e6 4.0–0 Ae7 5.d3 b6 6.c4 Ab7 7.cxd5 Cxd5 8.Da4+ Cd7 9.Ce5 Af6 10.Cc6 Dc8 11.d4 a6 12.e4 b5 13.Dc2 Ce7 14.e5 Axc6 15.Axc6 Cxc6 16.exf6 Las blancas van retrasadas en su desarrollo. 16...Cxd4 Ante hostilización la dama blanca debería jugar Dc2-e4 y poldría continuar con fxg7. 17.fxg7 Tg8 18.Dxh7?–+ La rapidez en la toma de decisiones y la precisión en el cálculo combinatorio se manifiesta en el siguiente movimiento en el que Firouzja apenas necesitó de tres segundos para responder con una poderosa jugada en la que visulizó imagen de jaque mate: 18...Db7! Las blancas no pueden capturar la Tg8, el regalo de los dánaos, pues tras Dxg8+ perderían la Dama y ya no tendrían oportunidad de defender el jaque mate de las negras mediante Ce2++. 19.f3? 0–0–0 20.Cd2 f5–+ 21.Dh6 Ce5 22.De3 Dd5! Defienden el Ce5 y refuerzan la amenaza de Cc2 que ganaría la calidad. 23.Tb1 Txg7–+ 24.b4 f4 Y no es posible Dxf4 a causa de Ce2+. 25.De4 fxg3 26.hxg3 Txg3+ Rinden blancas. Si Rh2 mate en dos jugadas. Y si 27.Rf2 Mate en nueve jugadas: 27...Txf3+ 28.Dxf3 Cdxf3 29.Tb3 Cxd2 30.Tg3 Tf8+ 31.Re2 Txf1 32.Tg8+ Rb7 33.Tg3 De4+ 34.Rxd2 Tf2+ con mate a la siguiente. 0–1.