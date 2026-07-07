La FIDE castiga con un año a Vladimir Krámnik

La Comisión de Etica y Disciplina de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), emitió la decisión de suspender por un año al ex monarca mundial Vladimir Krámnik por abuso sicológico según lo anuncia en un comunicado publicado el pasado viernes 3 de julio.

El Comité (CED) es un organismo judicial que actúa en forma independiente de la FIDE. Es el responsable de examinar las presuntas infracciones al Código de Etica y del Código Disciplinario de la FIDE. Actúa en forma independiente del Presidente de FIDE, la Junta Directiva y basa sus decisiones en el espíritu de los Estatutos y de Reglamentos de Procedimiento de la propia FIDE.

La Comisión determinó que la conducta de Vladimir Krámnik, gran maestro ruso de 51 años de edad, y vencedor de Garri Kaspárov en el match por la corona mundial celebrado en Londres 2000, contravino “disposiciones relativas al derecho de la dignidad y al trato respetuoso, la protección de la dignidad de las personas, el acoso y el ciber-acoso, el abuso sicológico, la responsabilidad como modelo a seguir, la falta de cooperación con la investigación de la Comisión del Juego Limpio y las acusaciones públicas falsas o injustificadas”.

En meses anteriores Kramnik, -al igual que Magnus Carlsen, con el joven GM estadounidense Hans Moke Niemann-, acuso de tramposo, sin presentar pruebas, al GM Daniel Naroditzky, fallecido el 19 de octubre de 1925 a la edad de 29 años, a David Navara, de República Checa, al GM mexicano José Eduardo Martínez Alcántara y a otros ajedrecistas.

Tanto Carlsen como Krámnik impregnados del síndrome de Hubris, exceso de arrogancia y estolidez, no se adaptaron ni aceptaron el cambio revolucionario del ajedrez con la aparición de la nueva ola generación en proceso evolutivo sorprendente.

Uno y otro mostraron reprobable conducta antideportiva. Aquél en la Copa Sinquefield 2022, movió una pieza se negó a jugar contra Niemann y se retiró; Krámnik, tras verse con el score adverso por el juego superior de Martínez Alcántara, abandonó el match en Madrid acusando de tramposo al peruano-mexicano.

Navara expresó públicamente que las acusaciones de Krámnik influyeron en su moral, sufrió depresión, y que en su mente flotó la idea del suicidio. Navara rechazó públicamente las acusaciones del ruso y éste le reviró una demanda judicial. Desesperado solicitó que Krámnik no se acercara a su tablero en un área de 5 metros durante los torneos.

Personas cercanas a Naroditsky aseguraron en su oportunidad que, debido a las acusaciones, vivió los últimos meses consumidos por ansiedad y estrés. Escribió: “intenta arruinarme la vida”.

Antes de la muerte de Naroditsky el GM Hikaru Nakamura solicitó a Krámnik no hacer acusaciones sin pruebas. El ruso le respondió que no tenía idea del daño que le causaba a él y a su familia. Cuando Nakamura se enteró del fallecimiento de Naroditsky se dirigió a Krámnik, diciéndole: “Púdrete en el infierno”.

En la danza de egos la FIDE recibió una papa ardiente de lo más compleja. Finalmente ha emitido su comunicado bajo el espíritu deportivo. Situaciones de esta naturaleza de hostigamiento debieran darse a conocer de inmediato y ventilarse en los tribunales.

El conflicto, su raíz, no pertenece al ajedrez si no a la compleja condición o naturaleza humana. Recuerde cómo en 1994 la patinadora Tonya Hardíng y su entorno planificaron quebrarle las piernas a Nancy Kerrigan, por una plaza para los Juegos Olímpicos de Invierno. Complejidad humana, decimos, (Nada humano me es ajeno, expresó el latino Terencio), y aunque parezca increíble hay gente que admira a Tonya Harding.

Observe el amable lector que la columna vertebral flexible del cínico Gianni Infantino, titular de FIFA, destroza las reglas del deporte como los caballos de Atila. Otorga un premio de La Paz a Donald Trump, y hace un par de días recibió una llamada telefónica, independiente afirma Infantino, y Folarin Balogún, con tarjeta roja, podría jugar en unas horas al pergeñar estas líneas jugar por Estados Unidos en el partido contra Bélgica. Ningún futbolista se resiste a estar con Infantino en el palco de deshonor. Rinden culto al poder.

A cada momento se tuercen y retuercen con descaro los valores de ética, moral, del deporte, de la sociedad, por diversas e injustificables razones.

La Solución. 1. Tc8 Rxg3. 2. Dc7!++.