Con la aureola de ser uno de los más notables ajedrecistas de la historia el gran maestro Fabiano Caruana, de 34 años, es el favorito del Campeonato Nacional cerrado de Estados Unidos que hoy se inicia en Saint Louis con la presencia de otros once jugadores que enfrentarán en una competencia de alta calidad, categoría XVIII FIDE, con promedio de 2,687 puntos Elo, en el que sus principales adversarios serán sus compañeros de la selección olímpica que conquistaron el cuarto lugar: Wesley So ( 2,770), Levon Aronian (2,725), Hans Moke Niemann (2,717 y Samuel Sevian (2,708).

De padres italianos y nacido en Miami Fabiano Caruana fue un niño prodigio que consiguió el título vitalicio de GM a los 14 años de edad en 2007. Ocupa el tercer lugar en la clasificación mundial con 2,724 puntos elo y la posición histórica del tercer mayor Elo con 2,851.3, en octubre 2014, después de Magnus Carlsen (2,889.9) y Garri Kaspáorv (2,856.7), año en que logró la hazaña de ganar siete partidas consecutivas, una incluso sobre el propio Carlsen, en la Copa Sinquefield de Saint Louis, finalizar invicto, con una performance de 3,098 y un premio de 100,000 dólares.

Intenta en el Nacional hilvanar su quinta corona consecutiva desde el 2022 y sexta en general.

Sus adversarios son jugadores de gran experiencia y calidad, Wesley So ha ganado el titulo de campeón nacional en tres ocasiones, Sam Shankland, noveno en la siembra con 2,646, loo consiguió en 2018 en año que dominó en el Internacional de Las Vegas así como el Capablanca In Memoriam; Mishra Abhimanyu es un prodigio que posee el récord mundial de precocidad en obtener el título de GM a los 12 años 4 meses y 25 días; Abhimanyu sorprendió al ganarle a los 16 años de edad al derrotar al campeón mundial vigente: Gukesh, Dommaraju. . Cada uno de los 11 jugadores es poseedor de conocimientos agonales que en cualquier momento pueden vencer a los más fuertes.

1)Fabiano Caruana 2,784; 2) Wesley So, 2,770; 3) Levon Aronian 2,725; 4) Hans Moke Niemann, 2,717; 5) Samuel Sevian, 2,708; 6) Awonder Liang 2,685; 7) Ray Robson, 2,659; 8) Jeffery Xiong, 2,656; 9) Sam Sankland, 2,646; 10) Grigory Oparin, 2,638; 11) M. Abhimanyu, 2,636; 12) Andy Woodward, 2,619.

Final de Rusia. Andrey Esipenko derrota a Zviagintsev en espectacular lucha en la R-7 y eleva el liderazgo en 1 ½ puntos.

Clasificación R-7: 1) Andrey Esipenko, 5 ½ (+4, =3, -0); 2) Evgeny Nájer, 4 (+2, =4, -1); 3) David Paravyan 4 (+1, =6, -0); 4) Alexey Gogánov 3 ½; 5) Alexey Grebnev 3 ½; 6) Sawa Vetokhin, 3 ½; 7) Iván Pópov 3 ½; 8) Arseniy Nestérov 3 ½; 9) Dmitry Kokárev 3 ½; 10) Pável Ponkrátov 3 ½; 11) Ernesto Inarkiev 2; 12) Vadim Zviagintsev 2 puntos reales.

Resultados R-8: 1) Grebnev vs Ponkrátov; 2) Esipenko vs. Zviagintsev; 3) Paravyan vs. Gogánov; 4) Vetokhin vs. Pópov; 5) Inarkiev vs Kokárev; 6) Nájer vs. Nesérov.

Hoy Ronda 9: 1) Ponkrátov vs Nestérov; 2) Kokárev vs. Nájer; 3) Pópov vs. Inarkiev; 4) Gogánov vs. Vetokhin; 5) Zviagintsev vs Paravyan; 6) Grebnev vs. Esipenko.

Blancas: Andrey Esipenko, Rusia, 2,680.

Negras: Vadim Zviagintsev, Rusia, 2,522.

Defensa Siciliana, V. Paulsen, B42.

R-7, Súper Final del 79 CN de Rusia, Róstov del Don, 08–10–2026.

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6 5.Ad3 Ac5 6.Cb3 Ae7 7.Dg4 Cf6 8.Dxg7 Tg8 9.Dh6 Cc6 [9...Tg6 10.De3 Txg2 11.Dh3 Tg8 12.e5 Cd5 13.Dxh7+-] 10.Cc3 b5 11.f4 Db6 12.Dh3 Cg4² 13.Tf1 Ab7 14.Ad2 Cb4 15.Ce2 [15.Tc1 a5 16.Ae2 a4 17.Axg4 axb3 18.axb3=] 15...Tc8 16.Cbd4 [16.Axb4 Axb4+ 17.c3 Ae7 18.Tf3=] 16...Cxd3+ 17.cxd3 Ac5 18.Cb3 Af2+ 19.Rd1 [19.Txf2 Dxf2+ 20.Rd1 Df1+ 21.Ae1 Cf2+ 22.Rd2 Cxh3–+ Y obviamente ganarían las negras.] 19...Dd6 20.Tc1 Tc4 21.Dxh7 [21.dxc4 Ce3+ 22.Dxe3 Axe3 23.c5 Dd3 24.Tf3 Dxe4 25.Txe3 Dxg2=] 21...Tg6= 22.Tc3 Ce3+? [22...Txc3 23.Dh8+ Re7 24.Dxc3 Axe4 25.f5 Axf5=] 23.Axe3 Axe3 24.Dh8+ Re7 25.Tf3 b4 [25...Txc3 No resuelve la difícil situación de las negras 26.Dxc3 b4 27.Dc4+-] 26.f5 exf5 27.Txe3 bxc3 28.exf5+ Te4 29.Txe4+ Axe4+- las negras se defienden desesperadamente ante la adversidad. El juego de las blancas es implacable y preciso. 30.fxg6 Dxd3+ furiosa y especacular acometida sin perspectivas de victorias. 31.Re1 Db1+ 32.Rf2 cxb2 33.Cd2 Dc2 34.Cxe4 Negras rinden. 34...Dxe4 [34...b1D?? mate en tres jugadas: 35.Df6+ Re8 (35...Rf8 36.Dxf7#) 36.Cd6+ Rf8 37.Dxf7#] 35.Dxb2 fxg6 36.Da3+ Rd8+-.