Plata: crece a paso firme

La institución que dirige Neri Tollardo y preside el extitular de la CNBV Bernardo González concluyó la integración de su cartera y avanza (dos pilotos de por medio) en la construcción de su portafolio de captación, con el lanzamiento de créditos personales y Plata Negocio para personas físicas con actividad empresarial, y Resicos, para continuar penetrando segmentos como el de micros y pequeños negocios con baja bancarización A cinco meses de haber iniciado operaciones bancarias, éste, que por activos sería el banco 48 del sistema, registra 4.5 millones de clientes activos, cerca de 93% son tarjetas de crédito con historial confirmado y a quienes desde mayo se ha dirigido el ofrecimiento de cuenta de débito con tarjeta explican el dinamismo de la captación, no sólo la tasa.

Están por lanzar Plata Negocio para atender a personas físicas con actividad empresarial y necesidades específicas de liquidez y servicios financieros. Banco Plata sigue utilizando su equipo de 1,500 embajadores en los 32 estados de la República para realizar el enrolamiento del cliente, que si bien inicia digitalmente en la app, para cumplir activamente con las normas de PLD/FT y asegurar una buena originación de cartera se confirma con la presencia del embajador en la casa del cliente. Su portafolio de crédito suma 16,100 millones de pesos (mdp) y sus activos totales, 20 mil mdp.

La apertura de cuentas de captación se aceleró el mes pasado, pues, aunque su primera tarjeta de débito se emitió el 18 de marzo, un mes después de ser autorizado, por la oferta lanzada (acotada en monto, plazo y tasa para el segundo semestre del año) se anticipa que el saldo se duplique al finalizar el año. La tasa promedio de captación de Plata está en 10.5%, según el Banxico, pero incluye la tasa pagada a fondos internacionales. En Plata se anticipa que llegará a punto de equilibrio para el primer trimestre del próximo año. Su estrategia de captación le ha permitido reducir el fondeo profesional, pues, a diferencia de otros nuevos participantes, la entidad financiera ha sido una de las más auditadas por el sector financiero privado. Sus inversionistas son Baring Ventures, los fondos Kora, Bicycle Capital, Qatar Investment Authority, Capital Group, University of Illinois Foundation, University of Wisconsin Foundation, Washington University, el brasileño BTG Pactual, Moore Strategic Ventures, Valor Capital Group, Hedosophia, Audeo Ventures y Televisa Univision. Su principal asesor es Morgan Stanley. Su capital asciende a 13 mil mdp y su valor de mercado está alcanzando los 6,000 millones de dólares. Banca Plata ha obtenido 12 líneas, de las cuales ha liquidado a Fasanara Capital, Lumina Capital Managment, realizó una emisión de bonos senior no garantizada a través de Pareto Securities, y su último fondeo fue con Nomura Securities, Oaktree Capital Management, Macquarie Bank, Banco Covalto. Es evidente que la captación les ha permitido refinanciar cerca de 50% de las líneas de fondeo profesional y, sin descartar el renovar las emisiones pequeñas de entre 25 y 30 millones de dólares. Con ello, han reducido el costo del fondeo al pasar de 20% en tasa a 12% al cierre de junio. Quisieran ser más activos en transferencias electrónicas, pero aún tienen conectividad indirecta con el SPEI y siguen a la espera de la autorización del Banxico, que encabeza la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, porque eso les permitirá expandir su transaccionalidad en pagos electrónicos, incluyendo el pago y cobro con CoDi.

DE FONDOS A FONDO

#VideoJuegos... Este 9 de septiembre, Guadalajara será sede de Explorando Futuros Digitales, uno de los pocos eventos enfocados en impulsar la industria de los videojuegos. Lo organizan el gobierno de Jalisco, Ciudad Creativa Digital, que lidera Alfredo Aceves, y el British Council, con Isabel Gil, directora de Cooperación Cultural y Educativa y jefa de Artes. Habrá talleres, masterclass y networking gratuitos. Buen timing para un sector en auge que en 2025 facturó más de 201 mil mdd a nivel global, 9.1% más que un año antes. El evento forma parte de Conecta Challenge 2026, programa de aceleración nacido en Jalisco en 2023 que cada año se enfoca en una industria creativa diferente. Pero, ojo, esta edición abrió por primera vez su convocatoria a todo México. Ese día presentarán a los 25 estudios seleccionados para una ruta de tres meses con formación especializada y la posibilidad de competir por 500 mil pesos para desarrollar un videojuego sobre ¡salud mental!