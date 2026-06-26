Covalto: comenzó crecimiento

Banco Covalto, la institución que en 2021 adquirieron Allan Apoj y David Poritz, obtuvo esta semana una mejora en su calificación de riesgo por parte de HR Ratings, al pasar de HR BBB+ a HR A-, con perspectiva estable, hecho relevante si considera que en estos cinco años, no han tenido el crecimiento explosivo de sus pares, sino que han consolidado su plataforma digital, modelo de negocio y expansión con disciplina financiera.

En los últimos 12 meses, la institución que dirige Mark McCoy, expandió su cartera de crédito en 50% en 2025 y otro 50% hasta abril acercándose a los 10 mil millones de pesos, ha fortalecido su captación con una estructura de plazo acorde con la expansión de crédito, ha reaccedido a las líneas de crédito de la banca de desarrollo y ha consolidado una estrategia de expansión con disciplina financiera para mantener crecientes índices de capitalización, reservas, cartera vencida y solvencia que se encuentran cercanos a sus pares de banca comercial pequeña.

Su desafío es reducir aún más su índice de morosidad de 5.5%, pues sus pares promedian 1.7% y la cobertura de reservas ronda, según el dato de abril registrado en la CNBV 70%, frente a 110% de sus pares. De ahí que sus directivos subrayen que la disciplina en la administración de riesgos es para ellos clave en esta etapa de expansión.

De acuerdo con su información financiera, el salto que dio en estos dos años su cartera con un bajo crecimiento de la cartera vencida en el segmento de micro y pequeñas empresas y énfasis en el sector agropecuario, comercial e inmobiliario, refleja un cambio relevante frente a etapas anteriores de este banco.

Por cierto, sumaron al equipo de alta dirección a Sergio Arias, actual presidente del grupo y director general adjunto, y quien lidera una iniciativa de inteligencia artificial orientada a mejorar procesos y elevar la eficiencia interna.

Él dice que la lectura editorial no debe ser “IA por IA”, sino tecnología aplicada a mejor originación, análisis y control de riesgo, al tiempo en que permiten entender mejor a las pymes, segmento empresarial con distintos niveles de formalidad, ciclos de flujo complejos y necesidades operativas, por lo que el modelo digital de Banco Covalto, se apoya en sistemas de contacto con ejecutivos humanos, no sólo en agentes IA o chatbos.

La captación de Covalto permite cubrir 80% de la cartera total y trabaja con clientes que mantienen saldos relevantes a plazos de 1, 2 y 3 años, con tasa promedio de pago de 9.25%, por debajo de sus pares, lo que muestra que no están comprando mercado con tasas agresivas, lo que tarde o temprano se refleja en acelerado consumo de capital.

Al cierre de abril, su ICAP cerró en 13.2%, tras aportación de capital de 324 millones de pesos, suficiente para acompañar esta etapa de crecimiento. Su ROE en 1.8 por ciento.

La promesa de Covalto hoy es combinar el ADN ágil de un startup con la rigurosidad de una institución bancaria, para responder con velocidad a su cliente, cuidar el cumplimiento regulatorio y mantener la disciplina en la gestión de riesgo, propios de la banca regulada.

DE FONDOS A FONDO

#BancoSabadell… La institución que encabeza José Iragorri, recogió 4 mil millones de pesos a tres años y tasa flotante en bonos bancarios (una quinta parte del programa autorizado por la CNBV que preside Ángel Cabrera por 20 mil millones de pesos), lo que le permitirá mantener la tasa de doble dígito en el crecimiento de su cartera de crédito (16%), pero también, disminuir el fondeo proveniente de su matriz, que es hoy por hoy, su principal fuente de apalancamiento para crecer en el mercado de empresas medianas y grandes.

A principio de junio, S&P les otorgó AA+ con perspectiva estable y, HR le otorgó AAA con perspectiva estable, apoyados en una expansión creciente de la cartera que se ubicó en abril en 112 mil millones de pesos, y lo coloca sólo por debajo de Bajío e Invex entre el grupo de bancos comerciales de tamaño medio, con 1.37% de participación en la cartera del sistema.

#Vacaciones… Amable lector, esta columna reaparecerá hasta el 6 de julio, pues tomaré descanso de inicio de verano la próxima semana.