Aerolíneas mexicanas bajo presión

Habiendo ya reportado Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa; Volaris, que encabeza Enrique Beltranena, y Viva Aerobus, que capitanea Juan Carlos Zuazua, se puede observar el impacto financiero que han tenido las tres aerolíneas comerciales, tanto en resultados trimestrales como anuales, en todos sus indicadores financieros y operativos.

La guerra en Irán, que no tiene para cuándo concluir, ha disparado los precios del galón de combustible de 2 a 4.5 usd por galón para las aerolíneas a nivel global, y si consideramos el precio en pesos mexicanos de la turbosina, éstos se elevaron de 10.81-11.85 a 19.13-20.5 pesos por litro, 48%, en promedio, de acuerdo con la estadística del Instituto Mexicano del Transporte y los reportes de las aerolíneas mexicanas, en particular las de bajo costo por la poca capacidad que tienen para trasladar este incremento al pasajero. Sume, en el caso de México, presiones inflacionarias y poco crecimiento, lo que hace que los consumidores tengan menos dinero para gastar. El transporte de pasajeros nacional mejoró poco en la temporada de verano y el sargazo está impactando seriamente el turismo nacional e internacional en Quintana Roo.

Le suma la crisis de turbinas P&W que afecta a más de 50 aerolíneas a nivel global, entre ellas Viva y Volaris, los primeros con más de 30 aviones en tierra que se siguen gestionando con renta de equipos y tripulaciones que han disparado aún más sus costos. Y Volaris, al cierre de septiembre, reportó que la problemática de los motores PW GTF se ha reducido, pero no superado, con entre 25 y 30 aviones en tierra, en comparación con el pico máximo de 41 unidades registrado a principios de 2026. Vea otros indicadores: en crecimiento de pasajeros, Viva decreció 2%; Aeroméxico, 3%, y Volaris creció 14% (por el aumento de asientos derivado de las devoluciones de motores del fabricante que le menciono arriba).

Esta problemática, la de los aviones, es probable que se resuelva hasta 2027 y, aunque una parte se compensa con los pagos de los seguros por conducto del fabricante, no equilibra el costo de mantener en tierra una quinta parte de su flota.

Los ingresos unitarios de las tres aerolíneas se mantuvieron a tasas razonables impulsadas por un aumento de la oferta y contención del aumento de precios. Viva los creció 11%, Aeroméxico (aumento de capacidad internacional), 12%, y Volaris, 19% (principalmente por su crecimiento en capacidad a EU). Los costos unitarios a Viva le subieron 22%, a Aeroméxico 20% y a Volaris 26% y, como consecuencia, las tres aerolíneas reportaron pérdidas operativas o una disminución drástica de utilidades.

La consecuencia (pérdidas netas): las tres líneas aéreas mexicanas perdieron dinero en el que se considera el mejor trimestre del año (insisto, por el verano). Viva perdió 27 millones de dólares; Volaris, 26, y Aeroméxico registró un retroceso de EBITDA de 11.9% en comparación con el mismo trimestre del año pasado, y la utilidad de 48.7 millones de dólares provino por el ajuste no recurrente de la primera actualización de su programa de lealtad.

En lo que va del año (nueve meses): las aerolíneas acumulan pérdidas. Viva ha perdido 160 millones de dólares, Volaris 224 millones y Aeroméxico 6 millones de dólares.

Su balance se ve, por ende, afectado. El nivel de apalancamiento expresado en la relación Deuda Neta a EBITDA (flujo operativo) subió en las tres líneas aéreas. Viva, en 2.8x; Volaris, 3.3x, y Aeroméxico en 2.1x. Es decir, requieren esta cantidad de años para pagar todas sus obligaciones financieras.

Capital debilitado. Recordemos que un elemento importante de cualquier negocio es su estructura de capital. Entre más alto el porcentaje como participación de sus activos totales, más capacidad tiene de enfrentar entornos difíciles. Comprando el balance, Viva y Volaris tienen un capital muy pequeñito (con un deterioro importante por las pérdidas de este año) en 54 y 42 millones de dólares, respectivamente, mientras que Aeroméxico tiene un capital negativo de 595 millones de dólares.

La razón capital contra activos totales para aerolíneas muy saludables debe andar arriba de 20%, como lo puede observar en Delta, Copa, RyanAir (tabla que puede pedir a Claude). En el caso de las tres aerolíneas mexicanas es menos de 1% o negativo.