Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 7 de septiembre de 2026

ANTICRISTO/ENRIQUE MANDUJANO

¿De dónde salió la leyenda de que el Anticristo “reapareció” en el año 2000, nacido en 1967 con tres seises en su fecha?

R: Es un mito de fabricación reciente, no una tradición bíblica. El Apocalipsis nunca menciona la palabra “Anticristo”; el 666 del capítulo 13 remite, según los estudiosos, al emperador Nerón vía gematría hebrea. La imagen de un niño nacido “6-6-6” viene del cine: La profecía (1976). Lo único histórico es la Guerra de los Seis Días, del 5 al 10 de junio de 1967, que predicadores dispensacionalistas convirtieron en “señal profética”. Cadenas de correo milenaristas de los años 90 sumaron después los 33 años de Cristo a 1967 para inventar el año 2000 como fecha de “reaparición”. Ingeniería numerológica de sobremesa, no escatología seria.

SUELOS

¿Es cierto que la tierra cultivable pierde nutrientes cada día? ¿Hay países con planes de recuperación, México incluido?

R: Sí, y los números no son alarmismo: un tercio del suelo mundial ya está degradado, y la FAO proyecta hasta 90% para 2050 si nada cambia. Cada cinco segundos se erosiona suelo fértil del tamaño de una cancha de futbol. México no es la excepción: 64% de sus suelos presenta algún grado de degradación. Existen respuestas, aunque modestas, frente al problema: la Estrategia Nacional ENASAS, la plataforma MEXSOLAN y el programa Doctores de los Suelos para capacitar productores, más un proyecto FAO-gobierno mexicano 2025-2026 enfocado en restauración. Chile lleva ventaja: desde 1999 subsidia directamente la recuperación de suelos degradados. Diagnosticar bien, actuar tarde: costumbre regional.

IRÁN

¿Qué busca Washington con las nuevas sanciones secundarias contra Irán?

R: Bessent lo dijo sin rodeos: cortar cada salvavidas económico hasta que Teherán quede aislado. Las nuevas sanciones golpean a casi 60 individuos y empresas vinculadas a aviación, oro y transporte marítimo iraní, y advierten a bancos chinos que “nadie debería poner a prueba la resolución estadunidense”. China respondió pidiendo “actuar con racionalidad”, lo cual, viniendo de Pekín, es casi un chiste privado. El resultado más probable es otro capítulo en la guerra económica que Washington libra simultáneamente contra media docena de países. Irán, mientras tanto, sigue vendiéndole petróleo a quien se lo compre —India, Turquía, Emiratos—, demostrando que las sanciones aíslan más en el discurso que en la práctica.

RAYAS BLANCAS

¿Por qué aparecen rayas blancas en las uñas?

R. Las pequeñas líneas blancas que vemos en las uñas suelen ser resultado de microgolpes que pasan desapercibidos. El crecimiento de la uña arrastra esas marcas hacia la punta. También pueden relacionarse con deficiencias leves de minerales, aunque en la mayoría de los casos no indican un problema serio. El estrés, ciertos químicos y el uso constante de geles o acrílicos contribuyen a que la lámina ungueal se vuelva más frágil. En México, estas marcas se han vuelto tema frecuente en consultas dermatológicas. La recomendación es hidratar, evitar productos agresivos y permitir que la uña respire. Si las rayas persisten, conviene una revisión profesional.