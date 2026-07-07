Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 7 de julio de 2026

OBISPOS

¿Qué está diciendo el Vaticano acerca de los obispos que se consagraron fuera de la estructura de la Iglesia católica?

R. Así es, un grupo católico disidente consagró obispos sin el consentimiento del Vaticano, allanando el camino hacia una posible excomunión. Esta acción fue obra de la Sociedad Sacerdotal San Pío X, conocida como SSPX, es un grupo tradicionalista fundado en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre en rechazo a las reformas del Concilio Vaticano II, incluyendo la misa en lenguas vernáculas y el diálogo interreligioso. La sociedad reporta más de 700 sacerdotes y unos 600 mil adeptos en todo el mundo y el 1 de julio, el padre Davide Pagliarani consagró a cuatro nuevos obispos en Écône, Suiza, desafiando un último llamado personal del papa León XIV para que “diera marcha atrás”.

Bajo el derecho canónico, esto conlleva excomunión automática tanto para los consagrantes como los consagrados, el mismo destino que sufrió Lefebvre en 1988. La sociedad insiste en que no busca romper con Roma, sino asegurar su continuidad ante obispos que envejecen. El Vaticano lo ve distinto: un cisma con sotana que, como vimos, ya sucedió.

ATILA

¿Cómo murió Atila?

R. La muerte de Atila está rodeada de misterio porque las fuentes son escasas y contradictorias. La versión más aceptada proviene del historiador Prisco: Atila falleció la noche de su boda con una joven llamada Ildico. Sufrió una hemorragia masiva, probablemente nasal, que lo asfixió mientras dormía. No hay evidencia sólida de asesinato, aunque esa teoría aparece en relatos posteriores. Su muerte repentina desató una crisis interna entre los hunos, pues su poder dependía de alianzas personales más que de instituciones.

El episodio ilustra cómo la fragilidad de un líder puede desestabilizar un imperio nómada basado en carisma y control militar. Para muchos especialistas, el caso es un ejemplo clásico de sucesión precaria en sociedades guerreras.

CÓMO SE VE

¿Cómo ve hoy el mundo a Estados Unidos y al presidente Donald Trump?

R. Un estudio reciente (PEW Research) en 36 países muestra una caída marcada en la confianza internacional hacia Estados Unidos. La percepción de que es un socio confiable disminuyó de forma pronunciada y en varios países donde llevamos un cuarto de siglo midiendo opinión, las calificaciones están en niveles históricamente bajos. Las tensiones exhibidas en el G7, desde aranceles hasta la política hacia Irán y la guerra Rusia-Ucrania, reforzaron la idea de que Washington se está alejando de sus aliados tradicionales. En este contexto, el presidente Donald Trump recibe evaluaciones negativas en su manejo de asuntos internacionales clave, especialmente en temas relacionados con Irán.